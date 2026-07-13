HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp thứ 4

Tham dự kỳ họp có các đại biểu: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự kỳ họp thực hiện nghi thức chào cờ

Kỳ họp xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trựcTỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến nay, với tinh thần chủ động, đồng hành và trách nhiệm cao, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 03 Kỳ họp chuyên đề, thông qua 27 Nghị quyết thuộc thẩm quyền. Kỳ họp thứ 4 là kỳ họp thường lệ giữa năm đầu tiên của HĐND tỉnh khóa XIX, diễn ra trong bối cảnh tỉnh đang tập trung thực hiện đồng bộ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau thời gian 01 năm đi vào vận hành. Chính vì vậy, Kỳ họp thứ 4 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là kỳ họp đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đầu tư công và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2026, mà còn xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách có ý nghĩa chiến lược lâu dài nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo động lực phát triển và bảo đảm điều kiện để mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Quang cảnh kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình; tập trung thảo luận, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Đồng thời đề xuất các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 23 Nghị quyết trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm kịp thời cụ thể hóa chủ trương, chính sách mới của Trung ương; pháp luật của Nhà nước, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, tạo thêm nguồn lực và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là các cơ chế, chính sách về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hỗ trợ tiếp cận đất đai trong các khu công nghiệp; hỗ trợ xây dựng xã, phường không ma túy; hỗ trợ công tác thi hành án dân sự; quy định mức học phí; chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản; cùng nhiều nội dung liên quan đến thu hồi đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đầu tư công và các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao...

Đáng chú ý, tại kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ xem xét ban hành Nghị quyết về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Đồng thời, tại Kỳ họp này, lần đầu tiên HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng cuối năm 2026.

HĐND tỉnh thực hiện giám sát thông qua xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, một số cơ quan, đơn vị trình tại kỳ họp theo quy định.

Kỳ họp tiến hành chất vấn đối với các nhóm vấn đề gồm: Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã, phường trên địa bàn tỉnh; Công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ lần đầu tiên thông qua Nghị quyết về chất vấn theo quy định mới của pháp luật, qua đó nâng cao tính pháp lý và hiệu lực của hoạt động chất vấn của HĐND tỉnh…

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực thảo luận tại Tổ và Hội trường, tham gia chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để HĐND tỉnh quyết định đúng pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn. Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được HĐND tỉnh mời dự kỳ họp tham gia đầy đủ, đóng góp tích cực vào các nội dung của Kỳ họp.

Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản quý III từ 11,62%-12,53%

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026

Trong 6 tháng đầu năm, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức... Trước bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự đồng hành hỗ trợ của HĐND tỉnh; sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá tích cực.

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở bám sát và triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết, chủ trương của Trung ương, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 182 ngày 20/01/2026 về nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, gồm 06 nội dung trọng tâm chỉ đạo, điều hành, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 152 nhiệm vụ cụ thể được giao cho các Sở, ngành; xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý, thành lập 05 tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026, đồng thời quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, chương trình chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

UBND tỉnh đã tập trung công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực, vừa tập trung xử lý những công việc thường xuyên ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, vừa chú trọng giải quyết những vấn đề tồn đọng, kéo dài và vừa tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách, đột xuất phát sinh, như: Chỉ đạo công tác bầu cử; chỉ đạo tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, chỉ đạo xây dựng các công trình trọng điểm; xử lý các dự án tồn đọng; cải cách hành chính, chuyển đổi số; tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp…

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 9,65% (xếp thứ 12/34 cả nước, thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ), đây là mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất của tỉnh Nghệ An kể từ năm 2012 đến nay. Thu ngân sách nhà nước đạt 17.926 tỷ đồng, đạt 76,8% dự toán, bằng 128,8% cùng kỳ năm 2025; trong đó, thu nội địa 16.317 tỷ đồng (đạt 76,2% dự toán và bằng 126,1% cùng kỳ năm 2025); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.487 tỷ đồng (đạt 80,4% dự toán, bằng 167,8% so với cùng kỳ). Chi ngân sách địa phương thực hiện 27.385 tỷ đồng, đạt 53% dự toán.

Thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 76,6 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 5,1 lần so với cùng kỳ; trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 2,41 tỷ USD. Đặc biệt, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và khởi công xây dựng dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ USD, đây là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Tính đến ngày 30/6/2026, nguồn vốn đầu tư công đã giải ngân 6.386 tỷ đồng, đạt 39,09%/KH giao đầu năm; trong đó, kế hoạch năm 2026 đã giải ngân 5.262 tỷ đồng, đạt 37,13%; kế hoạch kéo dài đã giải ngân 1.124 tỷ đồng, đạt 51,91%. Các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt...

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được quan tâm thực hiện. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Bảo đảm an ninh, an toàn cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc, các sự kiện chính trị, xã hội lớn diễn ra trên địa bàn. Công tác đối ngoại được triển khai tích cực, hiệu quả với nhiều hoạt động nổi bật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần phải tập trung giải quyết trong thời gian tới, như: Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Áp lực tăng trưởng 6 tháng cuối năm là rất lớn. Giải ngân vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến tăng trưởng và tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Một số chủ đầu tư chưa quyết liệt; công tác phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực nhưng chưa lan tỏa đồng bộ trên các lĩnh vực, địa bàn; vẫn còn tình trạng xử lý hồ sơ chậm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng; rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp và những lĩnh vực còn nhiều dư địa tăng trưởng. Lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản quý III từ 11,62%-12,53%, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 10,5%-11,5%...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh báo cáo tóm tắt nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Hùng thông báo tóm tắt về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo tóm tắt về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh; đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp; UBND tỉnh báo cáo tóm tắt nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh về các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Để phục vụ cử tri và nhân dân theo dõi, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị tới Kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức đường dây điện thoại trực tuyến để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của cử tri: 02383.598828; 02383.598747; 02383.598800.

Tác giả: NPV

Nguồn tin: nghean.gov.vn