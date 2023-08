Nghệ An tuyên dương 151 học sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia, điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, nghành cùng 151 em học sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia và học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là những học sinh xuất sắc đại diện cho gần 1 triệu học sinh các cấp học trong toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Đây là năm thứ 14 tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia và học sinh đạt điểm cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao, sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đối với ngành Giáo dục và đào tạo, đối với thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các em học sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tôn vinh, khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao. Trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm văn hiến, dân tộc Việt Nam luôn thể hiện truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài. Nghệ An là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và khoa bảng của con người xứ Nghệ luôn được nuôi dưỡng và phát huy.

Ý thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa của giáo dục và đào tạo, với quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, tỉnh Nghệ An luôn quan tâm xây dựng và thực hiện nhiều cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp Giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển.

“Chúng ta vừa đi qua một năm học với nhiều khó khăn và thách thức, song với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là quyết tâm, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, sự rèn luyện, phấn đấu không ngừng trong học tập của các em học sinh, ngành Giáo dục và đào tạo Nghệ An đã hoàn thành năm học 2022 - 2023 với nhiều kết quả nổi bật” – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Các em học sinh tiếp tục đạt nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện, viết tiếp vào trang sử vàng truyền thống hiếu học của ông cha, với 04 em đạt giải Quốc tế. Trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia về văn hóa có 87 em đạt giải, với 07 giải Nhất, 32 giải Nhì, 30 giải Ba và 18 giải Khuyến khích, xếp thứ hai toàn quốc. Có 02 em đạt giải Khuyến khích trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học; 05 em học sinh THCS đạt giải Ba Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp; 01 em đạt giải nhì Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Nghệ An xếp thứ 22 toàn quốc, có 52 em đạt điểm cao theo các tổ hợp môn thi.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, kết quả xuất sắc này, trước hết là do sự nỗ lực của chính các em học sinh, dưới sự dẫn dắt, dạy dỗ đầy tâm huyết, trách nhiệm cao của các thầy giáo, cô giáo; sự quan tâm, chăm lo, động viên, khích lệ kịp thời của các bậc phụ huynh và các tổ chức, đoàn thể.

Văn nghệ chào mừng buổi lễ

Trong số các em đạt giải cao tại các kỳ thi có mặt trong ngày hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt biểu dương, khen ngợi những học sinh là con em đồng bào các dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, có nhiều em hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng bằng tinh thần hiếu học, ý chí, nghị lực và quyết tâm cao đã vượt lên hoàn cảnh, đạt thành tích xuất sắc, trở thành tấm gương sáng trong học tập. Các em thật xứng đáng là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua dạy tốt, học tốt.

Những thành tích này góp phần làm rạng danh cho đất học xứ Nghệ, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của ngành giáo dục nói riêng và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói chung. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các em học sinh, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua.

Tỉnh Nghệ An đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên, phát triển nhanh và bền vững, chinh phục những tầm cao mới. Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 để xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định tỉnh Nghệ An là trung tâm khu vực Bắc Trung bộ về Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao được tỉnh xác định là một trong ba đột phá chiến lược. Để thực hiện mục tiêu đó, ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh nhà có vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Giáo dục và đào tạo tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới hơn, sáng tạo hơn, đoàn kết hơn, kỷ cương hơn để không ngừng nâng cao chất lượng Giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp. Tập trung triển khai hiệu quả mô hình thí điểm xây dựng trường trung học trọng điểm chất lượng cao, mô hình trường tiên tiến và hội nhập Quốc tế, tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Cùng với đó, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, đồng thời đầu tư nâng cao chất lượng học sinh giỏi ở các vùng, miền, các bậc học; nâng cao khả năng ngoại ngữ, tin học, kỹ năng thực hành cho học sinh. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển giáo dục; khuyến khích, ưu đãi phát triển tài năng; tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện để các em học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức và thể chất để phát triển toàn diện.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo đúng tinh thần “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”.

“Ngạn ngữ Hi Lạp có câu: “Học vấn có những chùm rễ đắng cay nhưng hoa quả rất ngọt ngào”. Thành tích các em đạt được hôm nay là những quả ngọt, vô cùng đáng quý, đáng tự hào, là tiền đề cho những bước tiếp theo dài hơn trên hành trình phía trước. Tôi mong các em sẽ không thỏa mãn với kết quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực hết mình, biết khát vọng và gieo mầm khát vọng để thực hiện những ước mơ lớn, sống có lý tưởng cao đẹp, nhân ái, các em không chỉ sống cho riêng mình mà phải sẵn sàng dấn thân vì nghiệp lớn, cống hiến sức mình cho quê hương, đất nước.” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, ngành Giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, đạt nhiều thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng Bằng khen và khen thưởng cho 4 học sinh đạt giải Quốc tế

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao thưởng cho 87 học sinh đạt các giải thưởng cấp Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao thưởng cho 52 học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Được biết, tổng số tiền UBND tỉnh Nghệ An trích để khen thưởng cho 151 học sinh đạt giải Quốc tế, khu vực, Quốc gia và học sinh đạt điểm cao Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2022-2023 là gần 3 tỷ đồng.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn