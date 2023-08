Nghệ An dành 1 HCV, 5 huy chương đồng tại giải vô địch đá cầu trẻ toàn quốc 2023

Thể thao

Đoàn Đá cầu tỉnh Nghệ An có 12 VĐV, do ông Hoàng Hữu Nghĩa làm huấn luyện viên Trưởng tham gia tranh tài ở 6 nội dung. Sau nhiều ngày thi đấu nỗ lực, các VĐV Nghệ An giành 1 huy chương Vàng; 5 huy chương Đồng. Trong đó, 1 Huy chương Vàng ở nội dung đội tuyển nam lứa tuổi 20 - 21; 5 huy chương Đồng các nội dung: Đơn nữ :16-17, đôi nữ 16-17, đội tuyển nữ 16-17, đôi nữ 14-15, đội tuyển nữ 14-15.