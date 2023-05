Nghệ An: Truy tìm 2 đối tượng nghi vấn gây án giết người

Ngày 9/5, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang điều tra, xử lý một vụ án giết người, xảy ra vào ngày ngày 8/5/2023 tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Nghệ An xác định có 2 đối tượng nghi vấn, có liên quan và ra quyết định truy tìm, nhằm phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án.

Hai đối tượng truy tìm gồm Hồ Ngọc Sao (SN 14/1/1986) và Trần Văn Thế (SN 13/9/1994), cùng thường trú tại xóm 3, xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên.

Quyết định truy tìm Hồ Ngọc Sao

Quyết định truy tìm Nguyễn Văn Thế

Công an tỉnh Nghệ An cũng đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tìm thấy đối tượng trên, thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, Đại lộ Lê Nin, xóm 13A, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An (hoặc Đ/c Trần Hoa Kỳ- Điều tra viên- SĐT: 0915.128.448).

