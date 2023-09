Nghệ An: Truy bắt đối tượng buôn ma túy, 2 chiến sĩ công an bị thương

Ngày 13/9, thông tin từ Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã liên tiếp phá thành công 2 chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong đó, vào khoảng 10h30 ngày 6/9, tại Quốc lộ 48 thuộc địa phận xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, Công an huyện Tân Kỳ phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Lô Quang Sơn (SN 1991), trú tại xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 37,45gam heroin và nhiều tang vật khác có liên quan. Sơn là đối tượng đã có 2 tiền án về nhiều tội danh.

Quá trình bắt giữ, Lô Quang Sơn đã chống trả quyết liệt khiến Đại úy Dương Trọng Dũng, cán bộ Đội Cảnh sát HS-KT-MT và Trung úy Nguyễn Tiến Hoàng, cán bộ Công an xã Nghĩa Phúc bị thương. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, 2 chiến sĩ và tổ công tác đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (trái) và Nguyễn Văn Sĩ. Ảnh CANA.

Ngoài ra, vào ngày 29/8, tại xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, Công an huyện Tân Kỳ phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Sĩ (SN 1992), trú tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987), trú tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 200 viên hồng phiến, 1 xe ô tô và các tang vật khác liên quan.

Trước chiến công đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, ngày 11/9, Công an huyện Tân Kỳ đã tổ chức trao thưởng cho các đơn vị, gồm: Đội Cảnh sát ĐTTP về HS-KT-MT phá thành công chuyên án 923M, bắt giữ 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 37,45g heroin; Đội ĐTTH, Công an xã Nghĩa Thái bắt giữ thành công 1 đối tượng truy nã.

Lãnh đạo Công an huyện khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị đã có thành tích xuất sắc.

Thượng tá Cao Thanh Hải, Trưởng Công an huyện Tân Kỳ đã biểu dương, đánh giá cao kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm của các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn qua đó góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Việc khen thưởng là sự ghi nhận, cổ vũ, động viên kịp thời của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an huyện để cán bộ chiến sĩ tiếp tục thi đua lập nhiều thành tích trong công tác, chiến đấu và xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an vì nước quên thân vì dân phục vụ.

