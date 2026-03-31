Nghệ An triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh – Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

Chiến dịch được triển khai nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các lực lượng và toàn xã hội trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ – nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Qua đó tiếp tục tri ân, tôn vinh những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027).

Theo kế hoạch đề ra, chiến dịch phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang và hài cốt mới quy tập.

Đồng thời, dự kiến tiến hành giám định ADN khoảng 18.000 mẫu nhằm phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu gen của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ việc kết nối, đối chiếu thông tin một cách khoa học, chính xác.

Cùng với đó, công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ cũng được đẩy mạnh để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm, quy tập.

Lễ phát động chiến dịch cấp quốc gia dự kiến tổ chức tại tỉnh Quảng Trị. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo 515 các cấp sẽ cụ thể hóa nội dung, xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Chiến dịch được triển khai trong thời gian từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên phạm vi cả nước nói chung và tại Nghệ An nói riêng.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn