Nghệ An triển khai dự án Trung tâm hành chính hơn 5.600 tỷ đồng

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Nghệ An, Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An sẽ được xây dựng tại khu vực phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, quy mô khoảng 45ha, nằm gần đại lộ Vinh – Cửa Lò. Đây được xem là vị trí chiến lược khi kết nối trực tiếp với hành lang phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ phía biển.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.680 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước dự kiến bố trí khoảng 235 tỷ đồng để thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư; phần vốn còn lại phục vụ xây dựng công trình theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT.

Theo quy hoạch, tổ hợp này sẽ là nơi làm việc tập trung của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH, Ủy ban MTTQ cùng các sở, ban, ngành cấp tỉnh với quy mô phục vụ hơn 2.100 cán bộ, công chức, viên chức.

Dự án có tổng diện tích sàn gần 195.000m², bao gồm các khối trung tâm hành chính, tòa nhà sở ngành, trung tâm hội nghị, nhà khách và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Bản vẽ quy hoạch dự án Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An (Ảnh: Ngọc Anh)

Về tiến độ, Nghệ An đặt mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước cuối năm 2026 và cơ bản hoàn thành xây dựng vào năm 2028. Theo thống kê sơ bộ, dự án ảnh hưởng đến gần 200 hộ dân, chủ yếu liên quan đất nông nghiệp.

Trung tâm hành chính mới được tỉnh Nghệ An kỳ vọng trở thành cú hích cho quá trình tái cấu trúc không gian đô thị. Việc tập trung các cơ quan hành chính vào một khu vực được đánh giá sẽ giúp giảm áp lực giao thông nội đô TP Vinh cũ, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thúc đẩy mô hình chính quyền số và tạo dư địa phát triển cho khu vực phía Đông giáp biển Cửa Lò.

Trước đây Nghệ An từng có kế hoạch xây dựng trung tâm hành chính tại khu đất 3,7ha tại khu vực đắc địa thuộc phường Hưng Phúc, thành phố Vinh cũ, nay thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Nghệ An, khu đất này sẽ được điều chỉnh để làm trung tâm thương mại dịch vụ, nhà ở cao tầng, công cộng, trường học.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn