Sập gãy đường dẫn lên cầu Tát Luông ở Tuyên Quang

Sáng nay (3/10), lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, trên địa bàn xã Nà Hang vừa xảy ra sự việc sụt lún gây sập, đứt gãy đường dẫn lên cầu Tát Luông.

Cụ thể, khoảng 0h15 cùng ngày, tại cầu Tát Luông, ở km177+300 đường tỉnh lộ 185 đoạn qua xã Nà Hang xảy ra sụt lún gây sập, đứt gãy mố M1 cầu Tát Luông và gây hư hỏng mặt đường tỉnh lộ 185.

Cầu Tát Luông bị sập sáng 3/10. Ảnh: Xã Nà Hang

Vị trí bị sụt sâu khoảng 2m so với vị trí ban đầu. Đây là sụt lún đường dẫn lên cầu chứ không phải sập cầu. Rất may thời điểm xảy ra sự việc không có người lưu thông qua lại nên không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân ban đầu do mưa lũ, nước suối dâng cao trong những ngày qua khiến đất đá bị sụt lún, gây sập, đứt gãy đường dẫn lên cầu.

Hiện lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để giải quyết sự cố đồng thời cấm phương tiện lưu thông qua khu vực.

Cầu Tát Luông được xây dựng từ năm 2014, gồm hai làn xe, rộng 10 m, dài 150 m, có hai mố cầu chính.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV