Nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi lãnh 2 năm tù

Nữ giúp việc Trương Thị Bắc tại phiên tòa sáng 14-5 - Ảnh: GIANG LONG

Sau nửa ngày thẩm vấn, trưa 14-5 Tòa án nhân dân khu vực 3 Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bắc (46 tuổi, quê Thanh Hóa) 2 năm tù về tội “hành hạ người khác”. Bà Bắc bị cáo buộc nhiều lần đánh đập, túm tóc, kéo lê cụ bà 82 tuổi mình được thuê chăm sóc.

Vụ bạo hành được chủ nhà đăng tải lên mạng xã hội hơn 4 tháng trước, gây phẫn nộ khi nạn nhân là người già yếu, mất khả năng tự vệ, còn bị cáo là nữ giúp việc được gia đình thuê chăm sóc bà cụ hằng ngày.

“Bị cáo đã đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình”

Công bố bản án, hội đồng xét xử nhận định hành vi của nữ giúp việc 46 tuổi nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm sức khỏe, thân thể, tinh thần của người bị hại và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

“Bị cáo đã đối xử tàn ác, làm nhục người lệ thuộc mình. Bị hại là người già yếu, đau ốm, không có khả năng tự vệ”, chủ tọa nhấn mạnh.

Theo cáo trạng, giữa tháng 11-2025, cụ H.T.N. (82 tuổi) bị đột quỵ, điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Trong thời gian này, gia đình thuê bà Bắc chăm sóc ban ngày.

Sau khi xuất viện, cụ bà được con đưa về nhà riêng trên phố Lò Đúc và tiếp tục thuê Bắc chăm sóc với mức lương 11 triệu đồng/tháng.

Công việc của bị cáo gồm tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu ăn và hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày cho cụ bà.

Tối 1-1, người nhà phát hiện vùng tai và mắt phải của cụ bà bầm tím, tụ máu, trán sưng đỏ. Khi bị hỏi, nữ giúp việc nói cụ bị ngã. Nghi ngờ bất thường, gia đình kiểm tra camera an ninh và phát hiện bị cáo nhiều lần đánh đập, hành hạ cụ bà nên trình báo công an.

Cáo trạng xác định trong nhiều ngày đầu tháng 1-2026, Trương Thị Bắc liên tục có hành vi dùng tay tát vào mặt, đánh vào tay, bóp cổ, túm tóc, ấn đầu cụ bà xuống giường, thậm chí kéo lê và quăng quật chân tay nạn nhân trong lúc chăm sóc, thay quần áo.

Tại cơ quan điều tra, nữ giúp việc Trương Thị Bắc khai đã nhiều lần hành hung cụ bà 82 tuổi, kết quả giám định pháp y xác định nạn nhân bị gãy mới và gãy cũ nhiều xương sườn, hình thành tổn thương ở các thời điểm khác nhau.

Quá trình thẩm vấn, hội đồng xét xử trình chiếu clip ghi lại cảnh nữ giúp việc hành hạ cụ bà - Ảnh: GIANG LONG

Nữ giúp việc khai có hành vi bạo hành vì bị chủ nhà giữ lại 5 triệu tiền lương?

Tại phiên tòa, Trương Thị Bắc khai nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo hành xuất phát từ việc bức xúc vì gia đình giữ lại 5 triệu đồng tiền lương tháng đầu tiên.

Tuy nhiên, anh C. (con trai cụ bà) đưa ra phản bác, cho rằng lời khai của bị cáo không đúng sự thật.

Theo anh, trước khi nhận việc, hai bên đã thỏa thuận rõ việc giữ lại 5 triệu đồng và sẽ thanh toán vào dịp Tết Nguyên đán, bị cáo đồng ý và trong quá trình làm việc không có ý kiến gì.

Anh C. cũng cho biết dịp Tết Nguyên đán 2026, Bắc còn xin làm thêm 10 ngày với mức 1 triệu đồng/ngày và gia đình đã chấp thuận. Sau đó bị cáo tiếp tục xin nghỉ 6 ngày và vẫn được đồng ý.

“Từ đầu đến cuối bị cáo không phản ứng gì về tiền lương. Nay bị cáo nói vậy là quanh co, chưa thật sự thành khẩn”, anh C. nói tại tòa.

Trong phần trình bày, chị D. - con gái cụ bà - nghẹn ngào cho biết sau vụ việc, mẹ chị có biểu hiện hoảng loạn, trầm cảm và ám ảnh với việc thuê người giúp việc.

“Cứ nhắc đến giúp việc là cụ rất sợ”, chị nói.

Sau lời trình bày của gia đình bị hại, Trương Thị Bắc bật khóc, thừa nhận hành vi phạm tội.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn