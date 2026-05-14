Số ma tuý “khủng” trong vụ án Bùi Đình Khánh từ đâu mà có?

Tại phiên toà, HĐXX làm rõ nguồn gốc số ma tuý Bùi Đình Khánh và đồng bọn tổ chức vận chuyển, mua bán trái phép đã được cơ quan chức năng thu giữ.

Theo đó, vào ngày 21/10/2024, trong quá trình bỏ trốn sự truy đuổi của cơ quan Công an về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”, Ngô Văn Tuyên (SN 1985, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ) điều khiển ô tô và tự gây tai nạn dẫn đến bị thương nặng, phải cấp cứu tại bệnh viên đa khoa Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ).

Tại bệnh viện, Tuyên được nhóm người thân đến thăm hỏi và chăm sóc, trong đó có Nguyễn Thị Phương (SN 1994, trú xã Phượng Sơn, TP Hà Nội, bạn gái của Tuyên), Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, cháu gọi Tuyên bằng cậu) và Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, bạn của Hải).

Bị cáo Bùi Đình Khánh bị áp giải tới toà.

Do lo ngại về tình trạng sức khoẻ của mình, Tuyên nói riêng với Phương về việc đang cất giấu 40 bánh heroin trong thùng loa đài tại nhà mẹ đẻ của Tuyên là bà Nguyễn Thị Sinh (cùng xã Thu Cúc), việc này Tuyên cũng đã nói cho Hải biết và nhờ Phương, Hải tổ chức tiêu thụ số ma tuý trên lấy tiền chu cấp sinh hoạt cho gia đình của Tuyên.

Sau đó, Phương cùng Hải đã đến nhà bà Sinh đem 40 bánh heroin giấu vào vỏ thùng sơn và chôn trong vườn bà Sinh để chờ cơ hội tiêu thụ. Tuy nhiên, việc tiêu thụ số ma tuý với số lượng lớn gặp khó khăn, Phương và Hải đã liên hệ với Bùi Đình Khánh nhờ tìm mối bán.

Bùi Đình Khánh liên hệ với cậu ruột là Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) để nhờ vả, đồng thời tổ chức thuê nhiều nhà trọ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để cùng đồng bọn tiện giao dịch cũng như cất giấu heroin.

Qua Nguyễn Hữu Đằng, Khánh và Hải bắt đầu thoả thuận giao dịch bán ma tuý cho 1 đối tượng tên là Thanh (chưa rõ lai lịch). Ban đầu Thanh đồng ý mua 10 bánh, sau đó nâng lên 16 bánh heroin, Hải bàn với Khánh quyết định vận chuyển 25 bánh heroin về Quảng Ninh, vừa bán cho Thanh vừa tìm cách tiêu thụ tiếp.

Khi đã chốt xong phương án trên, Hải quay lại tỉnh Phú Thọ, tổ chức tìm đồng bọn vận chuyển 25 bánh heroin tới Quảng Ninh. Ngày 9/2/2025, Hải cùng đồng bọn vận chuyển 9 bánh heroin cùng 1 khẩu súng AK đến Quảng Ninh giao cho Khánh. Ngày 13/2/2025, Hải cùng đồng bọn vận chuyển tiếp 16 bánh heroin, tổng cộng 25 bánh heroin và 1 khẩu súng AK, đạn, lựu đạn giao cho Khánh quản lý.

Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, việc giao dịch bán ma tuý cho đối tượng Thanh chưa thành công, Hải và Hoàng Văn Đông, Hà Quang Sơn (cùng SN 1994, cùng trú xã Thu Cúc) ở lại Quảng Ninh cùng Khánh chia số ma tuý cất giấu tại các địa điểm đã chuẩn bị từ trước để tiếp tục tiến hành giao dịch tiêu thụ.

Bùi Đình Khánh và đồng bọn tại phiên toà sơ thẩm.

Khoảng 19h50 cùng ngày 17/4/2025, thực hiện chỉ đạo của Khánh và Hải, Nguyễn Hữu Đằng đã vận chuyển 16 bánh heroin từ nơi cất giấu đến địa điểm giao dịch để tiêu thụ, nhưng đã bị Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Lúc này, do chưa biết Đằng bị bắt, Khánh chở Hải đến gần khu công nghiệp Cái Lân (tỉnh Quảng Ninh) bảo Hải xuống xe đợi, còn Khánh quay lại tìm Đằng lấy tiền bán hàng.

Hải ở lại cùng 1 khẩu súng AK đã nạp đạn, giấu súng ở đám đất gần đó và đứng đợi, tuy nhiên ngay sau đó, Hải cũng bị các trinh sát khống chế bắt giữ. Riêng Sơn và Đông với vai trò cảnh giới, hỗ trợ đi trên 1 chiếc ô tô khác, khi phát hiện Hải bị bắt định đâm vào xe Công an để giải cứu nhưng thấy không thể thực hiện được, chúng đã bỏ chạy lên cao tốc Vân Đồn – Móng Cái rồi điện báo tin cho Khánh.

Nghe tin, Khánh ngay lập tức quay lại nhằm giải cứu đồng bọn bị bắt, đã sử dụng súng AK liên tục chống đối lực lượng Công an với hành động hết sức điên cuồng, khiến đồng chí Nguyễn Đăng Khải – cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma tu, Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh.

Trong vụ án, ngoài 13,1 kg heroin có nguồn gốc do Ngô Văn Tuyên tàng trữ đã bị thu giữ, cơ quan chức năng đã thu giữ: 8,84 gram ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng AK, 1 khẩu súng col, 3 hộp tiếp đạn, 154 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 10 kíp nổ, 6 xe ô tô và nhiều tang vật khác liên quan. Các đối tượng trong vụ án lần lượt bị bắt giữ...

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân