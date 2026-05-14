Khởi tố đối tượng tấn công Cảnh sát giao thông khi kiểm tra nồng độ cồn

Chiều 12/5, Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 8 - tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Công ở bản Khúa, xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An về tội chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Vi Văn Công có hành vi lao xe, liên tục tấn công Thiếu tá Ph. khi bị yêu cầu dừng xe.

Trước đó, khoảng 14 giờ 10 phút ngày 10/5, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông tại đường N1-1, Khu công nghiệp Đại Đồng, xã Đại Đồng, Thiếu tá Nguyễn Tất Nguyên Ph, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh (được phân công nhiệm vụ dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn) phát hiện xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát 37F2-521.63 do Vi Văn Công điều khiển, chở sau là Sinh Triệu Quỳnh D. (sinh năm 2007, ở xã Khánh Xuân, tỉnh Cao Bằng) không đội mũ bảo hiểm, di chuyển hướng thôn Dương Húc - tỉnh lộ 287.

Khi đồng chí Ph. ra hiệu lệnh dừng xe, Vi Văn Công không chấp hành mà hung hãn điều khiển xe lao thẳng vào chiến sĩ Cảnh sát giao thông để bỏ chạy. Thiếu tá Ph. đã kịp thời né tránh và khống chế tay lái, kiên quyết ngăn chặn đối tượng tẩu thoát.

Cơ quan chức năng làm việc với Vi Văn Công sau khi xảy ra sự việc.

Tại hiện trường, đối tượng Vi Văn Công đã có những hành vi chống người thi hành công vụ hết sức manh động. Khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, xuất trình giấy tờ, Công liên tục chửi bới và dùng tay đấm vào cằm, thái dương của Thiếu tá Ph.

Bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của đối tượng, người dân địa phương đã kịp thời phối hợp cùng lực lượng chức năng để khống chế, áp giải đối tượng về trụ sở công an.

