Bé trai nghi bị cha và mẹ kế đánh bầm tím mặt nhập viện điều trị

Các đoàn thể tới thăm hỏi, động viên cháu T. chiều 13-5 - Ảnh: TÂM PHẠM

Sáng 14-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Trần Kim Thành - Trạm trưởng Trạm y tế xã Vân Du, Nghệ An - cho biết sau khi được thăm khám ban đầu tại địa phương, cháu T. đã được gia đình chuyển tới Trung tâm Y tế Tân Kỳ để tiếp tục điều trị.

Cha cháu bé xin lỗi

Theo bác sĩ Thành, qua kiểm tra, trên cơ thể cháu xuất hiện nhiều vết thương phần mềm, bầm tím ở vùng mặt, chân tay và đùi. Đáng chú ý, có không ít vết thương cũ đã để lại sẹo.

"Ý thức tiếp xúc của cháu vẫn tốt nhưng tâm lý còn rất hoảng sợ. Khi nhắc tới chuyện bị đánh, cháu tỏ ra bất an và sợ hãi", bác sĩ Thành nói.

Ngồi chăm cháu tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ, bà Nguyễn Thị Vinh (54 tuổi, bà ngoại T.) nhiều lần bật khóc khi nhắc lại thời điểm nhận tin cháu bị thương do cha và mẹ kế đánh.

Theo bà Vinh, con gái bà và anh N.H.H. ly hôn gần 8 năm trước. Sau ly hôn, T. ở với cha. Cả hai người lớn đều có cuộc sống riêng.

"Tôi ở xa nên chỉ nghe người thân bên ngoại kể lại việc cháu hay bị đánh. Tôi cứ nghĩ cha mẹ dạy con bằng roi vọt bình thường, không ngờ cháu lại bị hành hạ như vậy", bà Vinh nghẹn ngào.

Gặp lại bà ngoại và mẹ, cậu bé ôm chầm lấy người thân rồi bật khóc nức nở. Theo lời kể của gia đình, cháu nói mình thường xuyên bị cha và mẹ kế đánh chỉ vì những lỗi nhỏ trong sinh hoạt như rửa bát chưa sạch hay quét nhà chưa kỹ.

"Cháu kể bị dùng thanh nan giường vụt vào chân, vào mông, thậm chí bị đấm vào mặt", bà Vinh đau xót nói.

Không chỉ những vết bầm còn mới trên cơ thể, điều khiến người thân lo lắng hơn là sự tổn thương tâm lý kéo dài của cậu bé sau nhiều ngày sống trong sợ hãi.

Theo bác sĩ, ngoài việc điều trị các thương tích, điều quan trọng lúc này là giúp cháu ổn định tinh thần, tránh để lại sang chấn tâm lý lâu dài.

Sau buổi làm việc với cơ quan công an, anh N.H.H. (cha T.) đã gửi lời xin lỗi tới gia đình bên ngoại về sự việc xảy ra.

Bà Vinh cho biết gia đình có nguyện vọng xin được đón cháu về chăm sóc sau khi sức khỏe và tâm lý ổn định hơn.

"Chúng tôi chỉ mong cháu được sống trong tình thương, được đi học và lớn lên bình yên như bao đứa trẻ khác", bà nói.

Lãnh đạo xã Vân Du, Nghệ An tới cơ sở y tế thăm hỏi, động viên T. - Ảnh: TÂM PHẠM

Để trẻ em sống trong môi trường an toàn

Ngay sau khi vụ việc được phản ánh, lãnh đạo xã Vân Du cùng các đoàn thể địa phương đã tới thăm hỏi, động viên cháu bé và gia đình.

Ông Thái Minh Sỹ - Bí thư Đảng ủy xã Vân Du - cho biết địa phương đang phối hợp các cơ quan chức năng theo dõi sát vụ việc, đồng thời hỗ trợ cháu vượt qua cú sốc tinh thần.

"Các đoàn thể đã tới động viên, trao quà hỗ trợ để tiếp thêm tinh thần cho cháu và gia đình", ông Sỹ nói.

Nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online bày tỏ xót xa trước việc cháu bé bị bạo hành, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm việc hành hạ trẻ em.

Bạn Anh bình luận: "Không thể xem chuyện dạy con bằng đòn roi là bình thường khi cơ thể em đầy vết bầm tím như vậy".

Đồng quan điểm, bạn Khoa chia sẻ: "Nhiều người vẫn nghĩ "đánh con để dạy", nhưng khi một đứa trẻ sợ hãi đến mức bỏ chạy khỏi nhà thì đó không còn là dạy dỗ nữa rồi".

Nhìn nhận vụ việc này là tra tấn cả thể xác và tinh thần cháu thời gian dài rồi khiến cháu hoảng sợ bỏ chạy khỏi nhà để cầu cứu như vậy, bạn Huong Vu chia sẻ: "Tội cho cháu quá! Mong rằng người bạo hành cháu sớm bị pháp luật xử lý nghiêm, máu mủ ruột thịt mà sao không có tình thương cháu?!".

Bạn hong****@gmail.com phân tích, cha mẹ sinh con nhưng không bảo vệ, nuôi dưỡng con được tử tế, dù nghèo vẫn nuôi dưỡng được vậy. Các bậc cha mẹ ngày xưa dù thiếu thốn tiền của nhưng vẫn nuôi dạy cả chục đứa con ăn học nên người.

Còn ngày nay chỉ nuôi một con, vợ chồng đã bỏ nhau, bỏ luôn cả tình thương dành cho con và cuộc sống, tương lai của con. Thật đáng báo động về "Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" với một bộ phận cha mẹ trẻ hiện nay.

"Mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc và quan trọng nhất là bảo đảm em được sống trong môi trường an toàn, được yêu thương đúng nghĩa", bạn Giang đề nghị.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, sáng 12-5, trên đường đưa con đi học, bà Phan Thị Tuyết (43 tuổi, ngụ xã Vân Du, Nghệ An, cô ruột cháu T.) bất ngờ thấy cháu chạy tới cầu cứu trong trạng thái hoảng loạn. "O ơi cứu cháu với… O nuôi cháu đi, cháu không thể ở với bố nữa…", cậu bé vừa khóc vừa van xin. Khi đưa cháu về nhà kiểm tra, bà Tuyết thấy cơ thể cháu có nhiều vết bầm tím ở tay, chân và vùng mắt. Những hình ảnh sau đó được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến dư luận phẫn nộ và xót thương. Hiện Công an xã Vân Du đang tiếp tục lấy lời khai, thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ