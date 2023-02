Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí lãnh đạo Tổng cục, Cục của Bộ Quốc phòng; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương.

Quang cảnh hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông báo cáo

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI khẳng định, qua 10 năm thực hiện, Nghệ An đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang; chỉ đạo, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng khu vực phòng thủ, trong đó phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng, củng cố quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh, toàn diện làm nền tảng. Các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của tỉnh được chủ động triển khai tích cực, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII, nhất là củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với các tỉnh nước láng giềng, các đối tác chiến lược, toàn diện. Các lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân từng bước được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Năm 2022, Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung điều hành phiên thảo luận, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8

Bên cạnh đó, tỉnh đã kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo an ninh, quốc phòng, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Tỉnh cũng đã kịp thời đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương phê duyệt vị trí đóng quân cho các đơn vị, chuyển giao đất quốc phòng cho các địa phương để phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho người dân. Cùng với đó, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng cũng như những kết quả mà Đảng bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang Nghệ An đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết : “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao” là chủ đề của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã được Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua.

Khẳng định Nghệ An là địa bàn có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị tỉnh Nghệ An nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh để phấn đấu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh phát triển khá khu vực miền Bắc, tạo tiền đề để đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, góp phần để đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đảng bộ tỉnh Nghệ An phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt; lắng nghe ý kiến của nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, tập hợp sức mạnh, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đề nghị tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và những năm tiếp theo, bảo đảm kinh tế phát triển nhanh, bền vững; tiếp tục giữ vững và phát huy giá trị cần cù, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo của nhân dân và khát vọng phát triển đất nước của quân và dân Nghệ An. Tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với lực lượng vũ trang và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh toàn diện cả về chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội; kinh tế, khoa học và công nghệ; quân sự, an ninh.

Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng và toàn diện, tỉnh Nghệ An cũng cần tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; đóng góp vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, làm sâu sắc hơn quan hệ với nước láng giềng, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống; huy động các nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu

Phát biểu kết thúc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh:Tỉnh Nghệ An nhận thức sâu sắc rằng, cùng với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Nghị quyết Trung uơng 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được xem như một trong hai chiến lược cơ bản của cách mạng Việt Nam, nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Trung ương 8 thể hiện sâu sắc sự phát triển tư duy nhận thức lý luận của Đảng về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Thời gian qua, Nghệ An đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, quán triệt nghiêm các quan điểm, phương châm, mục tiêu Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI. Thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục khắc phục những điểm hạn chế, phát huy tốt những kết quả đã đạt được, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao Bằng khen cho các tập thể

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Bằng khen cho các cá nhân

Tại Hội nghị, Tỉnh ủy Nghệ An đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn