Nghệ An: Toàn bộ học sinh nghỉ học để tránh bão Bualoi

Trưa 28/9, thông tin từ ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, do ảnh hưởng của mưa bão sở quyết định, trong sáng mai 29/9, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ nghỉ học để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nhà trường.

Sau bão, các cơ sở giáo dục sẽ căn cứ tình hình thực tế để bố trí dạy bù, hoàn thành chương trình năm học theo kế hoạch.

Mưa lớn xối xả trước bão ssoos 10 khiến nhiều tuyến phố ở Nghệ An ngập sâu.

Liên quan tới cơn bão số 10, ngày hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; Chủ tịch UBND xã, phường chỉ đạo các đơn vị trường học đóng trên địa bàn cần thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 2782/SGD&ĐT-VP&TT ngày 23/9/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo và các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các trường cần thực hiện nghiêm túc việc tổ chức trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ để chủ động xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với bão số 10.

Cơn bão số 5 đã khiến nhiều trường học trên địa bàn Nghệ An bị hư hỏng nặng.

Đồng thời, thực hiện rà soát kỹ các khu vực xung yếu, kịp thời phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu, các khu vực hạ lưu thủy điện để chủ động xây dựng các phương án xử lý kịp thời.

Trong quá trình phòng chống bão lũ cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai. Tuyệt đối, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó, nhất là nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, các công trình trường học.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn