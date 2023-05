Nghệ An: Tiêu hủy quà ăn vặt độc hại, thực phẩm bẩn trước cổng trường

Chiều 12/5, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, chính quyền địa phương và công an xã vừa thành lập đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cổng trường trên địa bàn.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Các chủ quán không xuất trình được hóa đơn, chứng từ khi nhập hàng, bên cạnh đó có một số hàng hóa đã hết hạn sử dụng. Đoàn đã tiến hành lập biên bản thu giữ các loại thực phẩm này.

Ngày đầu ra quân, đoàn kiểm tra xã Kỳ Sơn đã thu giữ nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc.

“Ngày đầu ra quân kiểm tra, chúng tôi đã phát hiện nhiều chủ cửa hàng, người bán rong vi phạm về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc như bánh, kẹo, đồ chơi… đã được thu giữ. Người bán hàng cũng đã nhận thức được vi phạm, đồng thời ký cam kết sẽ không nhập các loại hàng hóa không đảm bảo”, ông Thọ nói.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cổng trường trên địa bàn trong vòng 1 tuần. Sau đó, toàn bộ số hàng hóa vi phạm được lực lượng chức năng phối hợp với trường Tiểu học tiến hành tiêu hủy, nhằm tuyên truyền cho các em học sinh, phụ huynh tránh xa các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân.

Đoàn kiểm tra thị trấn Thanh Chương đã lập biên bản đối tượng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc trước cổng trường.

Liên quan đến vụ việc, ông Tưởng Đăng Hào, Chủ tịch thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cũng cho biết, chính quyền địa phương đã lập đoàn kiểm tra tại các cơ sở buôn bán trước cơ sở trường học.

Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện nhiều mặt hàng không đảm bảo vệ sinh, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hết hạn sử dụng… “Cho đến thời điểm hiện nay, đoàn đã lập biên bản thu giữ hơn 50kg các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc. Hết ngày hôm nay (12/5), đoàn sẽ tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định”, ông Hào nói.

Rất nhiều bánh kẹo không rõ xuất xứ được thu giữ.

Trước đó, ngày 9/5, UBND xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cũng đã thành lập đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các điểm trường tiểu học, THCS trên địa bàn. Ngày đầu ra quân kiểm tra, đoàn đã phát hiện 8 chủ cửa hàng, người bán rong vi phạm về vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Ngay sau đó, toàn bộ số hàng hóa vi phạm được lực lượng chức năng phối hợp với trường Tiểu học Diễn Lâm 1 và THCS Diễn Lâm tiêu hủy dưới sự chứng kiến của các học sinh.

Thực phẩm hết hạn sử dụng vẫn buôn bán bị đoàn kiểm tra phát hiện.

Ông Cao Minh Khang, Hiệu trưởng trường Tiểu học Diễn Lâm 1 chia sẻ, đây là lần đầu tiên chính quyền địa phương tổ chức tiêu hủy các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trước sự chứng kiến của các em học sinh.

Trên thực tế việc xử lý các cơ sở kinh doanh thực phẩm trước cổng trường là rất khó bởi các cơ sở này hoạt động mùa vụ, không cố định, theo quy định không thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh. Do đó, khi kiểm tra, lực lượng chức năng chỉ có thể tuyên truyền, nhắc nhở và tịch thu, tiêu hủy những mặt hàng vi phạm chứ không thể xử phạt.

Với mùi vị hấp dẫn, mẫu mã đa dạng, giá thành rẻ, những đồ ăn cổng trường được bày bán tràn lan không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của thế hệ măng non mà còn là mối nguy hiểm về lâu dài trong hệ thống thực phẩm. Vì vậy, việc kiểm tra thường xuyên của chính quyền giúp đảm bảo an toàn cho trẻ nên người dân rất ủng hộ.

Nhà trường cùng các em học sinh cùng tiêu hủy hàng hóa để làm bài học.

“Tại các buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường cũng thường xuyên nhắc nhở các em và phụ huynh cần nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm. Hàng năm, phòng GD&ĐT thường xuyên có các văn bản chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch để tuyên truyền học sinh không được mua các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc… để đảm bảo an toàn vệ sinh. Thông qua việc này, hi vọng các em học sinh sẽ hiểu rõ về những tác hại của đồ ăn vặt này để không sử dụng bừa bãi”, ông Khang nói.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn