Nghệ An nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế qua thanh tra

Thanh tra tỉnh Nghệ An nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng thông qua công tác thanh tra. Ảnh: Phan Quỳnh

Việc hoàn thiện cơ chế phối hợp, tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra và thi hành án đã góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản, siết chặt kỷ cương, kỷ luật và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nghệ An tạo chuyển biến rõ nét trong thu hồi tài sản tham nhũng

Ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 60-KH/TU; UBND tỉnh tiếp tục cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 800/KH-UBND nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế được Nghệ An xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, được đưa vào chương trình công tác thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan nội chính và tư pháp.

Trong 5 năm qua 2021-2026, toàn tỉnh Nghệ An đã ban hành 502 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và thu hồi tài sản tham nhũng. Nội dung thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW cũng được lồng ghép vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; các cuộc giao ban khối nội chính được duy trì định kỳ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, quán triệt chỉ thị được Nghệ An triển khai sâu rộng thông qua hội nghị, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và các hoạt động chuyên môn. Qua đó, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ thu hồi tài sản tham nhũng ngày càng được nâng cao.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường với nhiều cuộc kiểm tra chuyên đề, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng gắn với Chỉ thị số 04-CT/TW. Điều này góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan điều tra, kiểm sát, tòa án, thanh tra và thi hành án dân sự trong việc phát hiện, kê biên, phong tỏa, xử lý và thu hồi tài sản.

Song song với đó, Nghệ An tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, quy chế phối hợp, quy trình nghiệp vụ; thường xuyên đánh giá những khó khăn, bất cập phát sinh từ thực tiễn để kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định phù hợp, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và công tác thi hành án.

Hiệu quả thu hồi tài sản được nâng lên

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thanh tra và thi hành án dân sự đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Việc trao đổi thông tin, xác minh nguồn tiền, tài sản và các giao dịch liên quan được thực hiện thường xuyên với sự tham gia của các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức tín dụng, ngân hàng và cơ quan đăng ký tài sản, góp phần xử lý hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp.

Trong lĩnh vực thanh tra, các cơ quan chức năng đã phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền hơn 381,7 tỷ đồng và trên 4,8 triệu m² đất; ban hành quyết định thu hồi hơn 256 tỷ đồng và trên 1,5 triệu m² đất. Đồng thời, kiến nghị xử lý hành chính đối với 431 tổ chức và 1.623 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 10 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, đến nay các cơ quan chức năng đã thu hồi được hơn 239,4 tỷ đồng, đạt 93,53% tổng số tiền kiến nghị thu hồi sau thanh tra. Đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế, ngay từ giai đoạn thanh tra và điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn Nghệ An đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp xác minh, truy tìm, kê biên và phong tỏa tài sản nhằm hạn chế tình trạng tẩu tán tài sản.

Trong giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 127 vụ án với 220 bị can về các tội phạm tham nhũng, chức vụ; thu hồi gần 312,3 tỷ đồng, đạt khoảng 80% giá trị tài sản cần thu hồi. Ở giai đoạn truy tố, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thu hồi hơn 1 tỷ đồng; giai đoạn xét xử, Tòa án nhân dân hai cấp thu hồi trên 39 tỷ đồng; còn cơ quan Thi hành án dân sự thu hồi hơn 56 tỷ đồng trong quá trình tổ chức thi hành án.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác thu hồi tài sản tham nhũng vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi một số tài sản đã bị tẩu tán, chuyển dịch hoặc che giấu; nhiều tài sản đang có tranh chấp, giảm giá trị nên việc xử lý, bán đấu giá còn kéo dài. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xác minh, truy tìm tài sản chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; sự phối hợp giữa một số cơ quan ở từng thời điểm vẫn còn chưa thật sự kịp thời.

Trong thời gian tới, Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm sát; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Đồng thời, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xác minh, quản lý và xử lý tài sản; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính, góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn