Nghệ An: Thanh tra phát hiện sai phạm gần 30 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 24,2 tỷ đồng

Lễ bốc thăm xác minh tài sản thu nhập năm 2026 đối với 107 cán bộ tại 6 cơ quan, đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Nghệ An đã ban hành 268 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC).

Theo đó, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo tăng cường công tác PCTNLPTC gắn với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan tiến hành tố tụng duy trì sự phối hợp chặt chẽ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung chấn chỉnh, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; khắc phục biểu hiện sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Công tác đối thoại, tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Trong kỳ, các cơ quan chức năng đã triển khai 53 cuộc thanh tra, gồm 36 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 17 cuộc thanh tra đột xuất. Đến nay, đã ban hành kết luận đối với 15 cuộc thanh tra; 3 cuộc thanh tra tạm dừng; 3 cuộc đã hoàn thành dự thảo kết luận; 32 cuộc đang tiếp tục được thực hiện. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền 29.714 triệu đồng; ban hành quyết định thu hồi 24.276 triệu đồng và kiến nghị xử lý khác 5.438 triệu đồng.

Thực hiện Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2026, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập tại 6 cơ quan, đơn vị gồm: Sở Y tế; Sở VHTT&DL; Sở Dân tộc và Tôn giáo; Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Nghệ An; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Hiếu và Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Nghệ An.

Trên cơ sở bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên theo đúng quy định, đã lựa chọn 107 người thuộc diện kê khai tại các cơ quan, đơn vị nêu trên để thực hiện xác minh tài sản, thu nhập. Đến nay, việc xác minh tài sản, thu nhập đối với các cá nhân được lựa chọn đang được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.

Công tác công khai, minh bạch tiếp tục được đẩy mạnh. Việc công khai kết luận thanh tra, công khai ngân sách, tài sản công và các hoạt động quản lý nhà nước được triển khai đồng bộ tại các Sở, ngành, địa phương, qua đó tăng cường sự giám sát của Nhân dân và xã hội.

Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như kiểm soát tài sản, thu nhập; kiểm soát xung đột lợi ích; chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bài bản, từng bước phát huy hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng được đổi mới về nội dung và hình thức thông qua các hội nghị chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, lồng ghép trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng ngừa, phát hiện và tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực..

Tác giả: Ngô Toàn

Nguồn tin: baophapluat.vn