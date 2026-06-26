Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong tổ chức, đơn vị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Ban, ngành liên quan; cán bộ tham mưu công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Hội nghị nhằm tập trung quán triệt đầy đủ những nội dung mới và những điểm cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 164/NĐ-CP để cùng thống nhất nhận thức và phương pháp tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường cho biết, những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện và rõ nét.

Công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngày càng đi vào chiều sâu, không chỉ dừng ở việc phát hiện và xử lý từng vụ việc mà còn tập trung giải quyết các nguyên nhân gốc rễ và xây dựng cơ chế phòng ngừa. Trong tổng thể các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là một trong những công cụ đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, phòng ngừa xung đột lợi ích, kiểm soát quyền lực, phát hiện tài sản thu nhập bất minh và góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ công vụ.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An

Để tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tài sản thu nhập, ngày 15/5/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 164/2026/NĐ-CP quy định về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026, cùng thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng số 132/2025/QH15 có hiệu lực. Những điều này đã tạo nên khuôn khổ pháp lý rất đồng bộ, thống nhất cho công tác kiểm soát tài sản thu nhập và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường, Nghị định số 164/NĐ-CP đã đổi mới căn bản công tác kiểm soát tài sản thu nhập theo hướng xác định rõ đối tượng có nghĩa vụ kê khai; hoàn thiện quy định về tài sản, thu nhập phải kê khai; phương thức kê khai, công tác công khai bản kê khai; quy định cụ thể về trình tự, thủ tục xác minh tài sản thu nhập; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các báo cáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp trao đổi thẳng thắn các vấn đề mà các Bộ, ngành, địa phương quan tâm liên quan đến các nội dung được quy định tại Nghị định, bảo đảm Nghị định được triển khai có hiệu quả, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tài sản thu nhập, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên phạm vi toàn quốc và trong toàn hệ thống chính trị.

Nghị định này gồm 9 chương, 42 Điều quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm: Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập; kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; xây dựng, phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập và tiêu chí lựa chọn người được xác minh theo kế hoạch hằng năm; trình tự, thủ tục xác minh tài sản, thu nhập; bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; xử lý vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Tại Hội nghị, báo cáo viên của Thanh tra Chính phủ đã giới thiệu về những điểm mới của Nghị định số 164/NĐ-CP so với Nghị định số 130/NĐ-CP. So với Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, Nghị định số 164/NĐ-CP không chỉ điều chỉnh về kỹ thuật lập pháp mà còn thể hiện sự thay đổi trong tư duy quản lý, chuyển từ phương thức quản lý chủ yếu dựa trên bản kê khai sang kết hợp giữa kê khai với quản lý dữ liệu và kiểm soát theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Nghị định số 164/NĐ-CP có những điểm mới về quy định phạm vi tài sản, thu nhập phải kê khai; đổi mới cơ chế quản lý dữ liệu về tài sản, thu nhập; quy trình xác minh tài sản, thu nhập; cơ chế xử lý hành vi kê khai, giải trình không trung thực...

Hội nghị cũng được đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Cục IV) thuộc Thanh tra Chính phủ giới thiệu về mẫu kê khai hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn