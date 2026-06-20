Nghệ An tăng tốc xử lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính

Đưa tài sản công vào phục vụ nhu cầu thực tiễn

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, Nghệ An cũng đứng trước yêu cầu rà soát, sắp xếp lại hệ thống tài sản công nhằm bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tránh lãng phí và phát huy hiệu quả nguồn lực nhà nước.

Tại xã Anh Sơn, địa phương tiếp nhận 6 trụ sở của huyện Anh Sơn (cũ), công tác bố trí, sắp xếp tài sản được triển khai ngay sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động. Các cơ sở được sử dụng phù hợp với nhu cầu thực tế, góp phần bảo đảm điều kiện làm việc ổn định cho cấp ủy, chính quyền địa phương.

Chuyển trụ sở UBND xã Kim Nhan, huyện Anh Sơn cũ làm trụ sở Toàn án Nhân dân khu vực 9 tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Bá Thăng).

Theo ông Nguyễn Công Thắng, Chủ tịch UBND xã Anh Sơn, do là địa bàn trung tâm của huyện Anh Sơn (cũ), địa phương tiếp nhận số lượng lớn cơ sở nhà, đất sau sắp xếp. Vì vậy, UBND xã đã khẩn trương rà soát, xây dựng phương án bố trí lại các trụ sở, bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu hoạt động của bộ máy mới, vừa hạn chế tình trạng tài sản bị bỏ trống hoặc xuống cấp, lãng phí.

Đối với 7 cơ sở nhà, đất do UBND tỉnh chuyển giao quản lý, xã Anh Sơn đã chủ động xây dựng phương án sử dụng. Trong đó, địa phương đề nghị chuyển đổi công năng 3 cơ sở gồm trụ sở UBND xã Phúc Sơn (cũ) thành công trình giao thông; trụ sở UBND xã Thạch Sơn (cũ) thành nhà văn hóa thôn; Trường Tiểu học Phúc Sơn thành nhà văn hóa thôn Bãi Đá.

Bốn cơ sở còn lại gồm Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Anh Sơn (cũ), Trung tâm Dân số huyện (cũ) và 2 cơ sở Trường Tiểu học Đức Sơn hiện được giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã quản lý, khai thác tạm thời trong thời gian chờ phương án xử lý chính thức.

Trụ sở xã Hùng Sơn cũ đang tạm bố trí cho BCH Quân sự xã Nhân Hòa sử dụng. (Ảnh: Bá Thăng).

Không chỉ các trụ sở hành chính, hệ thống thiết chế văn hóa cũng được địa phương khai thác hiệu quả. Trong tổng số 57 nhà văn hóa thôn, bản hiện có, 46 cơ sở đang phục vụ sinh hoạt cộng đồng, 11 cơ sở còn lại được sử dụng làm khu vui chơi, luyện tập thể dục thể thao và dưỡng sinh cho người dân.

Tại xã Nhân Hòa, được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã cũ gồm: Tam Đỉnh, Cẩm Sơn và Hùng Sơn, công tác xử lý tài sản công dôi dư cũng được triển khai đồng bộ. Trên địa bàn hiện có 5 cơ sở tài sản công dôi dư, tất cả đều đã được bố trí sử dụng phù hợp, phát huy hiệu quả, không để xảy ra tình trạng bỏ trống hoặc lãng phí.

Trong đó, trụ sở UBND xã Cẩm Sơn (cũ) được bàn giao cho Công an xã Nhân Hòa quản lý, sử dụng. Sau khi được cải tạo một số hạng mục cần thiết, công trình đáp ứng yêu cầu làm việc và sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tá Phan Văn Thắng, Phó Trưởng Công an xã Nhân Hòa cho biết, sau sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đơn vị được tiếp nhận trụ sở UBND xã Cẩm Sơn (cũ). Do kết cấu công trình cơ bản phù hợp nên chỉ phải sửa chữa, điều chỉnh một số hạng mục phục vụ công tác nghiệp vụ trước khi đưa vào sử dụng.

Quyết tâm hoàn thành trước ngày 30/6

Theo kết quả kiểm kê năm 2025, toàn tỉnh Nghệ An có 4.378 cơ sở nhà, đất thuộc tài sản công. Trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã thực hiện sắp xếp, xử lý 4.271 cơ sở để tiếp tục sử dụng, điều chuyển làm cơ sở sự nghiệp, chuyển đổi công năng thành các thiết chế văn hóa công cộng hoặc điều chuyển cho các đơn vị Trung ương.

Một góc xã Nhân Hòa, Nghệ An từ trên cao. (Ảnh: Bá Thăng).

Đến ngày 6/6/2026, toàn tỉnh còn 137 cơ sở đang được tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và xây dựng phương án xử lý để giao đơn vị khai thác theo quy định.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An cho biết, Sở đã thành lập đoàn liên ngành để rà soát, phân loại rõ các cơ sở tài sản công dôi dư, xác định cụ thể số tài sản tiếp tục sử dụng, số chuyển đổi công năng phục vụ giáo dục, y tế, thiết chế văn hóa và số bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý hoặc giao trực tiếp cho địa phương xử lý theo quy định.

Theo ông Dũng, việc rà soát, xử lý được thực hiện trên cơ sở quan điểm xuyên suốt của tỉnh là ưu tiên sử dụng quỹ nhà, đất dôi dư cho các mục đích công cộng. Các cơ sở phù hợp được bố trí phục vụ nhu cầu y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao hoặc làm trụ sở công an xã… Chỉ sau khi đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thiết yếu này, phần diện tích còn lại mới được xem xét khai thác thông qua giao đất hoặc cho thuê đất theo quy định và phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An, mục tiêu tỉnh đặt ra là hoàn thành việc xử lý tài sản công dôi dư trước ngày 30/6/2026. Để bảo đảm tiến độ, Sở đã thành lập các tổ công tác trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho địa phương; đồng thời xây dựng quy trình, mẫu hồ sơ nhằm bảo đảm thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Bá Thăng).

Theo báo cáo của Sở Tài chính, việc bố trí, sắp xếp trụ sở và các cơ sở hoạt động sự nghiệp trên địa bàn đến nay cơ bản đáp ứng yêu cầu để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đối với các trụ sở dôi dư chưa sử dụng, tỉnh đã thực hiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo thẩm quyền; các địa phương cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, bảo quản tài sản, không để xảy ra hư hỏng, xuống cấp hoặc lãng phí trong thời gian chờ phương án xử lý.

Việc xử lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là yêu cầu về quản lý nhà nước mà còn là thước đo hiệu quả sử dụng nguồn lực công. Mỗi cơ sở được bố trí lại đúng công năng, đưa vào phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân sẽ góp phần hạn chế lãng phí, phát huy giá trị của tài sản nhà nước đã được đầu tư.

Theo kế hoạch, trước ngày 20/6/2026, 122 cơ sở nhà, đất dôi dư sẽ được giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công hoặc Ban Quản lý dự án cấp xã để quản lý, khai thác theo quy định của Nghị định 108. Đối với 15 cơ sở còn lại, các địa phương phải hoàn thành việc chuyển đổi công năng thành thiết chế văn hóa, thể thao trước ngày 30/6/2026.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV