Nghệ An cam kết tham gia Chương trình KHHGĐ toàn cầu đến năm 2030

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ an sáng nay 1/8 cho hay cơ quan này vừa ban hành Kế hoạch số 699/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Cam kết tham gia Chương trình Kế hoạch hóa gia đình toàn cầu đến năm 2030 (FP 2030) trên địa bàn.

Kế hoạch nhằm đảm bảo mọi người dân được tiếp cận công bằng, thuận tiện với các dịch vụ KHHGĐ có chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, hướng tới mục tiêu tổng quát là bảo đảm đầy đủ, đa dạng, kịp thời, an toàn, thuận tiện, chất lượng các dịch vụ KHHGĐ; giảm nhu cầu chưa được đáp ứng, đặc biệt là đối với vị thành niên, thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Hội KHHGĐ Việt Nam trong một chiến dịch tổ chức các hoạt động tại cộng đồng, truyền thông, vận động, đáp ứng dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho người dân xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh

Đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu đạt 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có nhu cầu được tiếp cận thông tin, tư vấn dịch vụ KHHGĐ có chất lượng; giảm ít nhất 2/3 số trường hợp mang thai ngoài ý muốn ở vị thành niên, thanh niên so với năm 2025; trên 90% cơ sở cung cấp dịch vụ KHHGĐ đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

100% xã, phường duy trì cung ứng các biện pháp tránh thai phi lâm sàng qua mạng lưới cộng tác viên dân số và y tế thôn bản; 100% trạm y tế xã, phường đủ điều kiện cung cấp dịch vụ KHHGĐ lâm sàng; trên 95% xã, phường thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện KHHGĐ và cảnh báo hệ lụy của phá thai.

Thông tin từ nhà chức trách địa phương, chương trình được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh từ năm 2026 - 2030, hướng tới đối tượng thụ hưởng chính là nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó chú trọng lứa tuổi vị thành niên, thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.





Nhiều người dân tại Hà Tĩnh được tiếp cận với các dịch vụ có chất lượng do Hội KHHGĐ Việt Nam tổ chức

Nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được UBND tỉnh Nghệ An đề ra nhằm hoàn thành các mục tiêu trên: tăng cường tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại. Thực hiện rà soát, hoàn thiện chính sách, lồng ghép chỉ tiêu KHHGĐ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý đối tượng, theo dõi nhu cầu, tư vấn, cung cấp dịch vụ KHHGĐ.

Giảm mang thai ngoài ý muốn ở vị thành niên, thanh niên; điều tra, thu thập số liệu nhóm nguy cơ cao; đổi mới giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản trong nhà trường; mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thân thiện, bảo đảm sự riêng tư và thuận tiện.

Củng cố mạng lưới cơ sở y tế, ưu tiên đầu tư trang thiết bị cho khu vực khó khăn; tập huấn chuyên môn kỹ thuật mới cho cán bộ y tế; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng phương tiện tránh thai và đảm bảo quyền tự chọn của người dân.





Đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu đạt 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có nhu cầu được tiếp cận thông tin, tư vấn dịch vụ KHHGĐ có chất lượng



Phát huy vai trò của y tế cơ sở, cộng tác viên dân số, phối hợp liên ngành (Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, người có uy tín); củng cố dịch vụ KHHGĐ lâm sàng tuyến xã, bảo đảm 100% trạm y tế xã đủ năng lực chuyên môn kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ.

Đa dạng hóa hình thức truyền thông qua mạng xã hội, nền tảng số, hệ thống truyền thanh cơ sở; phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.

Tác giả: Minh Tuấn

Nguồn tin: giadinhonline.vn