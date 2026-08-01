Chiến thuật giúp nam sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Quang Minh trong chung kết quý III, phát sóng ngày 26/7.

Trong trận thi quý III, chương trình Đường lên đỉnh Olympia, phát sóng hôm 26/7, Nguyễn Huy Quang Minh (lớp 11 Sinh, trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) giành chiến thắng thuyết phục với 225 điểm, đem cầu truyền hình trực tiếp về Hưng Yên.

Trước đó, ở trận thi tháng, Minh cũng khiến cả trường quay "ngả mũ” khi đạt 345 điểm - mức điểm cao nhất mà một thí sinh đạt được trong các trận thi tháng của Olympia năm thứ 26 (tính đến thời điểm hiện tại).

“Kết quả này đã vượt xa mục tiêu nhất tuần em đặt ra ban đầu”, Quang Minh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Vào vòng chung kết sau 1,5 năm ôn tập

Quang Minh biết đến chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ nhỏ, nhưng không thường xuyên theo dõi. Chỉ đến năm lớp 10, khi được bạn rủ tham gia cuộc thi mô phỏng Olympia cấp trường, Minh mới đăng ký thử sức.

“Ban đầu, em chỉ nghĩ tham gia cho vui, nhưng sau đó thấy khá hay, phù hợp với bản thân nên nhen nhóm ngọn lửa với Olympia. Từ đó, em tập trung ôn tập, quyết tâm theo đuổi”, nam sinh kể.

Tuy vậy, năm học đó, Minh chỉ dừng chân ở trận bán kết nên lỡ cơ hội đại diện trường lên sóng truyền hình. Dù có chút tiếc nuối, nam sinh coi đây là bước đệm nền tảng để luyện tập cho mùa giải mới.

Cô Nguyễn Thị Thương, giáo viên chủ nhiệm lớp 11 Sinh, cho hay cuối năm lớp 10, cô giao cả lớp viết những dòng chia sẻ về năm học qua và đặt mục tiêu cho năm học mới. Quang Minh đã đặt quyết tâm sẽ nỗ lực để đưa tên lớp 11 Sinh lên sóng truyền hình.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Minh chia sẻ em tập trung nghe giảng ở trên lớp. Do vẫn phải đảm bảo việc học, Minh ôn tập bám sát nội dung sách giáo khoa. Về nhà, em tự tìm hiểu thêm trên mạng, xem video, đọc nhiều sách, báo, tài liệu để tăng kiến thức xã hội, văn hóa, thời sự…

“Theo em, nền tảng kiến thức tốt, phản xạ nhanh và biết nắm bắt từ khóa là yếu tố quan trọng nhất khi tham dự Olympia. Vì vậy, em ưu tiên việc đào sâu những kiến thức đã biết thay vì cố nhồi nhét nhiều kiến thức mới mà không nắm vững”, Minh nói.

Nam sinh kể từ năm lớp 10, em không bỏ lỡ trận đấu Olympia trên truyền hình. Khi xem, Minh thường tự coi mình là một thí sinh, cố gắng trả lời câu hỏi ngay khi MC đang đọc để luyện phản xạ. Bên cạnh đó, để rèn tư duy, thay vì chỉ học thuộc đáp án, nam sinh có thói quen đặt câu hỏi ngược lại từ câu trả lời, tìm lý do có kết quả đó và lưu ý các từ khóa xung quanh. Ngoài ra, Minh còn luyện tập kỹ năng đánh máy và nhấn chuông nhanh.

Sự chuẩn bị bài bản suốt 1,5 năm đã giúp nam sinh lần lượt vượt qua cuộc thi trường, trận tuần, tháng và quý để tiến vào vòng chung kết.

Quang Minh dành 1,5 năm ôn tập để tham gia Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: NVCC.

Chiến thuật "đánh nhanh thắng nhanh"

Trải qua các vòng thi đầy kịch tính tại trường quay, Quang Minh gây ấn tượng bởi phong độ ổn định và tâm lý vững vàng. Nam sinh nhớ nhất trận thi tháng, khi em “chơi rất thăng hoa”.

Khi câu hỏi hàng ngang đầu tiên vừa xuất hiện và chưa có bất kỳ gợi ý hình ảnh nào được lật mở, Minh đã nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật là "Hiến pháp". Sự quyết đoán này khiến cả trường quay bùng nổ.

Sau đó, ở phần thi Tăng tốc, nam sinh liên tục là người đưa ra đáp án nhanh nhất, giành trọn 120 điểm ở 3 câu hỏi để bứt phá điểm số.

“Chiến lược của em là tập trung tối đa vào ba phần thi đầu để tạo lợi thế dẫn điểm. Khi đã có số điểm an toàn, em bước vào phần thi Về đích với tâm thế thoải mái, bình tĩnh hơn các đối thủ”, Minh nói.

Dù vậy, với Minh, căng thẳng nhất lại là trận thi tuần, khi lần đầu tiên đứng trong trường quay với nhiều ống kính. Do hồi hộp, Minh để mất điểm ở một số câu hỏi dễ. Để vượt qua rào cản tâm lý này, nam sinh đã áp dụng phương pháp tưởng tượng. Em thường dành thời gian ở một mình trong phòng, hình dung mình đang thi đấu ở trường quay S14, từ đó giảm bớt lo lắng và giữ được bình tĩnh.

Còn hơn ba tháng trước khi đến trận chung kết, Quang Minh cho hay em đang tiếp tục ôn luyện, tập trung củng cố những phần còn yếu như tư duy giải toán, khả năng nghe tiếng Anh.

Cùng với Minh, Lý Thái Dương (học sinh THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Trần Võ Gia Bảo (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) là ba thí sinh bước vào vòng chung kết Olympia năm nay.

Dù sẽ là đối thủ ở trận đấu cuối cùng, Minh kể em khá thân với Thái Dương, cả hai thường xuyên trao đổi tài liệu, chia sẻ kinh nghiệm thi đấu và động viên nhau tiến lên.

Nhận xét về học trò của mình, cô Nguyễn Thị Thương cho hay Minh rất hiền và sống tình cảm. Tuy nhiên, nam sinh có sự quyết đoán rất lớn, thể hiện qua việc kiên trì theo đuổi mục tiêu Olympia.

Ở lớp, Minh học đều các môn, thường xuyên đưa ra sáng kiến khi hoạt động nhóm. Dù là học chuyên Sinh, nhưng các môn ở khối xã hội như Lịch sử, Địa lý, nam sinh cũng có nền tảng tốt. Hai năm vừa qua, dù ôn tập cho cuộc thi, Minh vẫn cân bằng việc học trên lớp, luôn duy trì GPA ở mức xuất sắc.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn