Nghệ An dồn toàn lực cho chiến dịch số hóa dữ liệu đất đai

Điểm tiếp nhận hồ sơ đất đai tại Nhà văn hóa xóm 9, xã Đại Huệ.

Chuẩn hóa dữ liệu ngay từ thôn xóm

Những ngày này, các nhà văn hóa ở xã Đại Huệ (Nghệ An) trở nên nhộn nhịp khi người dân đến nộp hồ sơ đất đai. Từ sáng sớm đến tối muộn, cán bộ địa chính xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nam Đàn tận tình hướng dẫn người dân kê khai thông tin, rà soát hồ sơ, bổ sung giấy tờ còn thiếu và số hóa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của "Chiến dịch 90 ngày hỗ trợ nhân dân kê khai cấp GCNQSDĐ lần đầu, cấp đổi GCN, hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai" đang được tỉnh Nghệ An triển khai.

Biết địa phương tổ chức đợt hỗ trợ tập trung ngay tại nhà văn hóa xóm, ông Trần Văn Đại hiện đang sinh sống tại TPHCM đã tranh thủ về quê để hoàn thiện hồ sơ.

Nhờ được cán bộ hướng dẫn tận tình, quy trình rõ ràng nên người dân như ông rất yên tâm và đồng thuận. "Làm tập trung thế này rất thuận tiện, chúng tôi được cán bộ hướng dẫn cụ thể nên không phải đi lại nhiều lần", ông Đại chia sẻ.

Người dân được cán bộ hướng dẫn trong quá trình làm hồ sơ.

Ông Nguyễn Hồ Tiến, Chủ tịch UBND xã Đại Huệ cho biết, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành việc cấp đổi, cấp mới GCNQSDĐ còn tồn đọng trước ngày 15/10. Đồng thời, hoàn thành làm sạch dữ liệu đất nông nghiệp trước ngày 31/12 theo tiến độ UBND tỉnh giao.

Việc đưa các điểm tiếp nhận hồ sơ về khu dân cư không chỉ tạo thuận lợi tối đa cho người dân, mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ chiến dịch theo lộ trình đề ra.

Đến nay, xã Đại Huệ chuẩn hóa gần 10.000 thửa đất ở theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống". Tuy nhiên, địa phương vẫn còn khoảng 34.000 thửa đất cần tiếp tục xây dựng, chỉnh lý và bổ sung dữ liệu.

Còn tại xã Thành Bình Thọ, không khí triển khai cũng diễn ra khẩn trương. Ngoài bộ phận Địa chính và Phòng Kinh tế, địa phương huy động thêm cán bộ các phòng, ban, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, đoàn viên thanh niên, cán bộ thôn, xóm và cả giáo viên trong thời gian nghỉ hè cùng tham gia hỗ trợ người dân.

Các tổ công tác chia nhau đến từng khu dân cư để tuyên truyền, hướng dẫn kê khai, thu thập, đối soát và hoàn thiện thông tin phục vụ cập nhật dữ liệu. Không kể ngày đêm, ngày làm việc hay ngày nghỉ, nhiều cán bộ vẫn có mặt tại các nhà văn hóa thôn, bản để đồng hành cùng người dân hoàn thiện hồ sơ.

Ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Thành Bình Thọ cho biết, địa phương xác định xây dựng CSDL đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026. Đến nay, xã hoàn thành CSDL của gần 23.000 thửa đất.

Bên cạnh việc huy động cả hệ thống chính trị, xã còn tranh thủ sự hỗ trợ chuyên môn từ Sở NN&MT, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Theo ông Thái, để bảo đảm tiến độ, địa phương áp dụng phương châm dễ làm trước, khó làm sau, ưu tiên xử lý các hồ sơ đầy đủ điều kiện nhằm nhanh chóng gia tăng số lượng thửa đất đạt chuẩn.

Việc tiếp nhận hồ sơ tại các Nhà văn hóa tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Chạy đua với thời gian để hoàn thành tiến độ

Theo Sở NN&MT Nghệ An, đến cuối tháng 7, 130/130 xã hoàn thành đo lập bản đồ địa chính dạng số cho các loại đất, hơn 4,1 triệu thửa được đo đạc.

Trên hệ thống thông tin quốc gia về đất đai (VNLIS), Nghệ An có gần 2,3 triệu thửa đất vào hệ thống (tăng gần 1 triệu thửa so với tháng 6). Trong đó, nhóm 1 "đúng - đủ - sạch - sống" đạt gần 1,2 triệu thửa; nhóm 2 có CSDL nhưng cần chuẩn hóa đạt hơn 1,1 triệu thửa.

Sở NN&MT cũng khảo sát, rà soát khoảng 10.500ha cần đo đạc lại/bổ sung tại 18 xã và đang lập thiết kế kỹ thuật - dự toán để xử lý các vùng dồn điền đổi thửa, biến động đất đai.

Nhiều xã, phường như: Yên Thành, Hợp Minh, Nghĩa Thọ, Thành Vinh, Đại Huệ, Hưng Nguyên Nam... linh hoạt huy động lực lượng giáo viên nghỉ hè tham gia hỗ trợ scan giấy tờ, nhập liệu và lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ.

Một số địa phương dẫn đầu về số lượng dữ liệu thu thập, xử lý tốt như: Hợp Minh (30.429 dữ liệu), Bích Hào (28.871 dữ liệu), Yên Thành (22.403 dữ liệu)…

Bên cạnh kết quả đạt được, Sở NN&MT cũng chỉ ra những vướng mắc còn tồn tại. Trong đó, khối lượng hồ sơ cũ trước năm 2007 bị thất lạc nhiều; một số địa phương còn lúng túng sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tiến độ tại một số xã còn chậm.

Nghệ An có gần 2,3 triệu thửa đất được đưa vào hệ thống CSDL đất đai.

Tại cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện CSDL quốc gia về đất đai mới đây, ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá, hiện nhiều địa phương đạt 80-90% khối lượng công việc, nhưng kết quả chung của toàn tỉnh mới đạt hơn 57%, còn chậm so với yêu cầu.

Nhấn mạnh đất đai là nguồn lực quan trọng cần được quản lý hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền xác định việc xây dựng CSDL đất đai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách; tổ chức thực hiện theo tinh thần một chiến dịch, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân.

Đặc biệt, các địa phương phải thống nhất số liệu giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND cấp xã, bảo đảm hoàn thành đối soát, chốt số liệu trước ngày 6/8 để báo cáo Trung ương.

Ông Phùng Thành Vinh yêu cầu, huy động tối đa nguồn lực chuyên môn, kể cả thuê chuyên gia và lực lượng cán bộ địa chính có kinh nghiệm để hỗ trợ các địa phương trong giai đoạn cao điểm.

Trong quá trình triển khai, mọi vướng mắc vượt thẩm quyền phải được phản ánh ngay để tỉnh có giải pháp xử lý; phấn đấu hoàn thành việc xây dựng CSDL đất đai trước ngày 31/10 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn