Sản phụ 'vượt cạn' giữa đường rừng, sinh bé trai 3,8kg

Các bác sĩ hỗ trợ sản phụ sinh con giữa đường ở xã Huồi Tụ, Nghệ An - Ảnh: TÂM PHẠM

Sáng 1-8, bác sĩ Trần Xuân Tú - Trạm trưởng Trạm y tế xã Huồi Tụ, tỉnh Nghệ An - cho biết các bác sĩ, điều dưỡng của đơn vị vừa thực hiện ca hỗ trợ sản phụ sinh con an toàn giữa đường.

Khoảng 16h30 chiều 31-7, trên đường ra Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn (cũ) để sinh con, chị Lữ Thị Khuyết (19 tuổi, ngụ bản Hạt Ta Vén, xã Keng Đu) bất ngờ chuyển dạ.

Diễn biến quá nhanh, không kịp đến bệnh viện, chị Khuyết đã sinh em bé ngay trên đường.

Nhận tin báo, lực lượng Công an hai xã Keng Đu và Huồi Tụ cùng cán bộ Trạm Y tế xã Huồi Tụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bình tĩnh phối hợp thực hiện các biện pháp hỗ trợ, động viên tinh thần sản phụ và chăm sóc ban đầu cho em bé, bảo đảm an toàn cho cả hai mẹ con.

Sau khi sơ cứu và xử lý ban đầu theo đúng chuyên môn, các lực lượng đã khẩn trương đưa sản phụ cùng em bé đến cơ sở y tế để tiếp tục được các y, bác sĩ theo dõi và chăm sóc.

Sản phụ Khuyết và con đang được chăm sóc ở Trạm Y tế xã Huồi Tụ, Nghệ An - Ảnh: XUÂN TÚ

Đây là kỳ sinh nở đầu tiên của chị Khuyết. Bé trai nặng 3,8kg chào đời trong niềm vui của gia đình lẫn các bác sĩ, cán bộ chiến sĩ có mặt hỗ trợ.

Hiện sức khỏe cả mẹ và bé đều ổn định, đang được chăm sóc ở Trạm Y tế xã Huồi Tụ.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn