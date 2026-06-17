Tác giả: Bá Thăng
Nguồn tin: Báo VOV
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, Nghệ An đang tập trung rà soát, sắp xếp và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư với mục tiêu hoàn thành trong quý II năm 2026, góp phần sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí.
Tác giả: Bá Thăng
Nguồn tin: Báo VOV
Nghệ An định hình 5 hành lang kinh tế, 6 trung tâm đô thị động lực
Tài sản công dôi dư sau sáp nhập: Nghệ An xử lý xong trước ngày 30/6
Nghệ An: Đội QLTT số 10 xử lý hàng loạt vụ vi phạm về sở hữu trí tuệ và an toàn thực phẩm
Hội nghị thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050
Nghệ An công bố thông tin Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú
Miền núi Nghệ An: Cán bộ nỗ lực hỗ trợ người dân chuyển đổi số
UBND tỉnh họp cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về định mức phân bổ ngân sách thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030