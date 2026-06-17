Tài sản công dôi dư sau sáp nhập: Nghệ An xử lý xong trước ngày 30/6

Trong tỉnh

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, Nghệ An đang tập trung rà soát, sắp xếp và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư với mục tiêu hoàn thành trong quý II năm 2026, góp phần sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí.