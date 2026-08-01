Hàn Quốc điều tra vụ binh sĩ suýt bắn hạ máy bay Mỹ

Một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ. Ảnh: Reuter

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết các thanh tra quân sự sẽ đến kiểm tra Quân đoàn 1 của Lục quân trong ngày 31/7 để điều tra vụ một binh sĩ nước này suýt bắn nhầm máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Mỹ gần biên giới Triều Tiên, theo Reuters.

Theo JCS, Văn phòng Thanh tra Sẵn sàng Chiến đấu sẽ rà soát toàn bộ quá trình xử lý vụ việc, xác minh liệu các quy trình tác chiến có được thực hiện đúng hay không. Đặc biệt là khâu liên lạc và phối hợp giữa đơn vị tại hiện trường với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cuối cùng.

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cũng cho biết đang điều tra riêng và phối hợp chặt chẽ với quân đội Hàn Quốc để làm rõ sự việc.

Vụ việc xảy ra ngày 30/7 khi lực lượng Hàn Quốc xác định nhầm một UAV của Mỹ là mục tiêu đối phương và gần như đã chuẩn bị khai hỏa. Chiếc UAV được phát hiện trong Vùng Kiểm soát Dân sự ở phía nam Đường Ranh giới Quân sự (MDL), tuyến phân chia hai miền Triều Tiên.

Quân đoàn 1 của Lục quân Hàn Quốc, đơn vị phụ trách phòng thủ tiền tuyến, đã kích hoạt hệ thống cảnh báo phòng không Durumi, vốn được sử dụng khi phát hiện UAV đối phương xâm nhập.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Bộ Tư lệnh Tác chiến Mặt đất thậm chí đã triển khai các khí tài phòng không, trong đó có pháo phòng không, để chuẩn bị bắn hạ mục tiêu.

Sau đó, JCS xác nhận đây là UAV của Thủy quân Lục chiến Mỹ, do Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Thủy quân Lục chiến số 7 vận hành. Chiếc UAV này đang thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ cuộc diễn tập chung với Thủy quân Lục chiến Hàn Quốc gần biên giới.

Theo hãng thông tấn Yonhap, vụ việc làm dấy lên câu hỏi vì sao quân đội Hàn Quốc không nắm được kế hoạch hoạt động của UAV đồng minh.

Các bên hiện đưa ra những thông tin khác nhau về quy trình phối hợp trước cuộc diễn tập. Theo các nguồn tin và báo The Chosun Ilbo ngày 31/7, USFK đã thông báo trước về cuộc diễn tập, gửi văn bản chính thức liên quan hoạt động của UAV và phối hợp với phía Hàn Quốc. Tuy nhiên, thông tin này được cho là không được báo cáo lên cấp chỉ huy cũng như không chuyển đến các đơn vị liên quan.

Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc cho biết họ chưa từng cấp phê duyệt chính thức cho hoạt động này. Theo quy trình của quân đội Hàn Quốc, các hoạt động như vậy phải được thông báo trước để Bộ Tư lệnh Tác chiến Mặt đất phê duyệt.

Tác giả: Thảo Vy

Nguồn tin: znews.vn