Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi Lễ.

Dự buổi Lễ có đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và một số ban, bộ, ngành Trung ương...

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Thứ trưởng Đặng Hồng Đức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với Thứ trưởng Đặng Hồng Đức.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng Thứ trưởng Đặng Hồng Đức. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và của toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân; đồng thời cũng là niềm vui, niềm vinh dự của cá nhân, gia đình và quê hương đồng chí Đặng Hồng Đức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với đồng chí Đặng Hồng Đức là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp, cống hiến đặc biệt của đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp phát triển của Công an nhân dân. Trên các cương vị công tác, ở bất cứ vị trí công tác nào, đồng chí luôn thể hiện tinh thần trong sáng, rèn luyện, giữ gìn bản lĩnh, trách nhiệm với lực lượng Công an nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đồng chí Thượng tướng Đặng Hồng Đức tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; luôn luôn xứng đáng là người chỉ huy, cán bộ xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân, được nhân dân tin tưởng, yêu mến.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức bày tỏ rất xúc động khi được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng. Đồng chí Thứ trưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp để đồng chí có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong thời gian qua.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu tại buổi Lễ.

Với nhận thức sâu sắc rằng, cấp bậc hàm càng cao thì trách nhiệm càng lớn, do vậy, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức xin hứa với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đồng chí lãnh đạo Bộ cùng các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Đặng Hồng Đức.

Tác giả: Huyền Trang

Nguồn tin: bocongan.gov.vn