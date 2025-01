Nghệ An tận dụng cơ hội để bứt phá trong thu hút đầu tư

Trụ sở HĐND - UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: dbndnghean.vn



Lấy lại đà tăng trưởng

Năm 2024, nền kinh tế trong nước tiếp tục xu hướng phục hồi rõ nét, tuy nhiên, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn do tác động của tình hình kinh tế thế giới và khu vực, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Tuy vậy, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, khoa học của cấp ủy, chính quyền; sự nỗ lực, vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành; sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện như: Kinh tế tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tích cực, dần lấy lại được đà tăng trưởng như giai đoạn trước dịch Covid-19, quý sau cao hơn quý trước. Đặc biệt, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An là cơ sở quan trọng tạo điều kiện cho Nghệ An huy động thêm nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá cho phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An (GRDP) ước đạt 9,01% (đứng thứ 2 Bắc Trung Bộ và thứ 13 cả nước); trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,14%; khu vực công nghiệp-xây dựng ước tăng 13,61% (riêng công nghiệp tăng 15,82%); khu vực dịch vụ ước tăng 7,88%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 8,08%.

Thu ngân sách năm 2024 ước thực hiện 25.517 tỷ đồng, đạt 160,4% dự toán và bằng 118,6% so với thực hiện năm 2023. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 23.703 tỷ đồng, đạt 163,1% dự toán và bằng 118,1% so với năm 2023; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 1.710 tỷ đồng, bằng 131,5% dự toán và bằng 133,8% so với năm 2023. Chi ngân sách năm 2024 ước thực hiện 45.832 tỷ đồng, bằng 127% dự toán.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 10,87% so với năm 2023, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,12%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 157.356,3 tỷ đồng, tăng 28,82% so với năm 2023. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,9 tỷ USD; trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt trên 3,2 tỷ USD, tăng 31,57% so với năm 2023.

Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2,49 tỷ USD, tăng 75% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách du lịch ước 9,2 triệu lượt, trong đó khách lưu trú ước đạt 5,8 triệu lượt, doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 11.000 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước tăng 14,5%; tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng ước tăng 10,74% so với đầu năm.

Kết quả thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực. Năm 2024, Nghệ An đã cấp mới cho 88 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 43.919,7 tỷ đồng; điều chỉnh 188 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 45 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng 22.962,6 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 66.882,3 tỷ đồng, gấp 1,15 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu hút FDI đạt hơn 1, 74 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, và là năm thứ 3 liên tiếp nằm trong tốp 10 các tỉnh, thành thu hút vốn FDI tốt nhất cả nước…

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên cơ bản đã được lấp đầy. Ảnh Duy Nguyễn

Tận dụng cơ hội để bứt phá

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ở trong nước, tăng trưởng kinh tế dự báo tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực; các yếu tố nền tảng về thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kết cấu hạ tầng... được hoàn thiện và củng cố trong năm 2024 sẽ có tác động rõ nét hơn đến tăng trưởng và phát triển kinh tế trong năm 2025.

Tuy nhiên, khó khăn, thách thức còn rất lớn, nhất là từ những yếu tố bất lợi từ bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại; một số chỉ tiêu chủ yếu, nhất là về tăng trưởng GRDP đạt thấp ở những năm trước sẽ tạo áp lực lớn cho công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh Nghệ An.

Năm 2025, HĐND tỉnh Nghệ An đã giao chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,5-10,5% (trong đó, UBND tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu khoảng 10-10,5%), thu ngân sách 17.726 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu 4,5 tỷ USD.

Để hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Nghệ An đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Các cấp, các ngành tập trung rà soát, phân tích kỹ lưỡng, đánh giá sát tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp, khó đạt để triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng tốc, bứt phá phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung để tổ chức Đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh, dựa trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với đó, tập trung hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án đầu tư đã đăng ký, nhất là các dự án FDI trong khu kinh tế và các khu công nghiệp đi vào hoạt động trong năm 2025. Phát triển nhanh khu vực dịch vụ theo hướng đa dạng, hiện đại, bền vững trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng lực, hiệu quả và chất lượng dịch vụ.

Đồng thời, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng quyết liệt, hiệu quả. Tận dụng cơ hội để bứt phá trong thu hút đầu tư trên đà những năm vừa qua; tiếp tục quán triệt quan điểm đồng hành, tạo thuận lợi, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ mở rộng Khu kinh tế Đông Nam; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng khu công nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp.

Tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng phí, thất thoát. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, trong đó tập trung hoàn thành thủ tục để triển khai các dự án Cảng nước sâu Cửa Lò, Cảng hàng không quốc tế Vinh, dự án LNG Quỳnh Lập,… Tăng cường quản lý hiệu quả thu, chi ngân sách nhà nước…

Nghệ An cũng sẽ tập trung cao độ, quyết liệt chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương theo hướng “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”…

Tác giả: Duy Nguyễn

Nguồn tin: nhadautu.vn