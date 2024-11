Nghệ An đang ở giai đoạn rực rỡ nhất về thu hút đầu tư FDI, hút nhiều dự án BĐS lớn "đổ bộ" về đây

Theo báo cáo, lũy kế đến tháng 11/2024, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 147 dự án FDI với số vốn đăng ký 4,873 tỷ USD. Riêng giai đoạn 3 năm từ 2021 đến nay, Khu Kinh tế Đông Nam đã thu hút được 53 dự án FDI, với tổng vốn tương đương 2,3 tỷ USD, là giai đoạn rực rỡ nhất trong thu hút đầu tư FDI từ trước tới nay ở Nghệ An.

Thành công đáng lưu ý là trong số các nhà đầu tư FDI vào Nghệ An, có nhiều doanh nghiệp lớn, có thương hiệu tầm quốc tế như Foxconn, Goertek, Everwin, JuTeng, Luxshare ICT… Đây là những thương hiệu mạnh, có uy tín lớn và có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, thân thiện với môi trường, nghiêm túc tuân thủ pháp luật quốc tế và pháp luật của nước sở tại.

Với sự hiện hiện của các tập đoàn lớn, số vốn đầu tư lớn, Nghệ An lọt top 10 về thu hút đầu tư FDI trong năm 2022, 2023. Trong đó, chỉ riêng 6 ông lớn công nghệ hàng đầu là Foxconn, Luxshare, Goertek, Everwin và Juteng, Tập đoàn Sunny đã "rót" hơn hơn 1,5 tỷ USD vào tỉnh, dự kiến tạo ra hơn 86.000 việc làm. Những con số này cho thấy Nghệ An đã trở thành “điểm sáng” trong thu hút nguồn vốn FDI của cả nước.

Cùng với nguồn vốn FDI, Nghệ An đã thành lập mới 3 khu công nghiệp với tổng diện tích 1.099,56 ha gồm: Khu công nghiệp Hoàng Mai I, Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1 quy mô 500 ha và Khu công nghiệp Hoàng Mai II quy mô 334,79 ha. Bên cạnh đó, Khu công nghiệp VSIP, WHA Nghệ An I tiếp tục lấp đầy.

Theo Báo Nghệ An, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đã từng khẳng định: "Nghệ An sẵn sàng đổi mới, cải cách, cải thiện thực chất môi trường đầu tư". Theo đó, thủ tục đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp theo hướng "Một cửa tại chỗ", "Một đầu mối". Nghệ An sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư".

Thu hút đầu tư FDI ở Nghệ An giai đoạn 2021-2025. (Nguồn Báo Nghệ An).



Sự bứt phá mạnh mẽ của vốn FDI vào Nghệ An đã mở đường cho các dự án bất động sản nơi đây phát triển. 11 tháng đầu năm 2024, tỉnh Nghệ An đã có nhiều dự án lớn được cấp mới. Có thể kể đến các dự án bất động sản như Khu đô thị Nghi Liên tổng mức đầu tư hơn 6.290 tỷ đồng, Khu đô thị và thương mại dịch vụ vùng Cồn Bàu, thị trấn Nam Đàn, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng,…

Hiện, Nghệ An cũng đang kêu gọi đầu tư vào nhiều dự án với mức vốn đầu tư lên đến hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng và nằm tại các trung tâm phát triển kinh tế - xã hội tại TP Vinh, TX Cửa Lò, TX Hoàng Mai như: Khu đô thị Nghi Liên tại xã Nghi Liên, TP Vinh với quy mô hơn 100ha; Khu nhà ở tại phường Nghi Hương, TX Cửa Lò với quy mô hơn 9ha…Trước đó, năm 2023 Nghệ An là một trong những địa phương tích cực kêu gọi đầu tư vào các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích các dự án đạt 61,3 ha, tổng vốn đầu tư 3.733 tỷ đồng.

Nhiều ông lớn bất động sản cũng đang xem Nghệ An là vùng đất mới tiềm năng sau Hà Nội và TPHCM, trong đó phải kể đến nhà sáng lập Ecopark đã góp mặt tại với siêu dự án Eco Central Park quy mô gần 200ha. Đây được xem là dự án lớn nhất tại thành phố Vinh - Nghệ An với hàng loạt biểu tượng mới như trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo mới, nhà phố quảng trường đầu tiên tại Nghệ An, biệt thự đảo đắt giá bậc nhất tại Nghệ An…

Đánh giá về tiềm năng thị trường bất động sản Nghệ An, các chuyên gia cho rằng Nghệ An là địa bàn có diện tích lớn nhất cả nước, dân số lớn thứ 4 cả nước (sau TPHCM, Hà Nội, Thanh Hóa). Với nguồn lao động khoảng 1,6 triệu người, hàng năm có thêm 40 - 50 nghìn người bước vào độ tuổi lao động sẽ thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu nhà ở.

Cùng với đó, vốn FDI tăng mạnh, các doanh nghiệp nước ngoài tăng tốc đầu tư cũng là lực đẩy cho nguồn cầu các sản phẩm bất động sản cao cấp, chất lượng cao phục vụ giới chuyên gia, lao động chất lượng cao cũng như người lao động các địa phương khác đổ về. Sự xuất hiện của các đại đô thị với đa dạng loại hình sản phẩm giúp giải bài toán về nhu cầu nhà ở chất lượng cao, thúc đẩy quá trình chuyển dịch từ vũng lõi trung tâm để hình thành những đô thị vệ tinh, trung tâm mới.

Ngoài ra, Nghệ An là địa bàn có lợi thế giao thông, có sân bay, cảng biển, đường bộ, hệ thống hạ tầng giao thông và logistics ngày càng được nâng cấp, hoàn thiện. Ngày 1/12 tới, Nghệ An sát nhập Cửa Lò vào Thành phố Vinh, mở rộng gấp đôi thành phố Vinh so với hiện tại. Đây là những bước đệm để Nghệ An vươn mình trở thành trung tâm thương mại khu vực Bắc Trung Bộ, tạo động lực cho thị trường bất động sản bứt phá trong tương lai.

Theo Nghị quyết số 162/NQ-CP ngày 4/10/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An sẽ trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021 - 2030 bình quân của tỉnh phấn đấu đạt khoảng 10%/năm; năng suất lao động bình quân tăng khoảng 10-11%/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng khoảng 12%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 1.650 nghìn tỷ đồng.

Tác giả: Phan Nam

Nguồn tin: markettimes.vn