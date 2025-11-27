Nghệ An tăng tốc phát triển nhà ở xã hội

Thực hiện chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030, Nghệ An đã phê duyệt 192 dự án nhà ở và khu đô thị, với tổng diện tích hơn 3.230 ha. Khi hoàn thành, các dự án này sẽ cung cấp hơn 72.580 căn hộ, góp phần nâng diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh lên 25,9 m² sàn/người, trong đó 80% nhà ở đạt tiêu chuẩn kiên cố.

Đến thời điểm hiện tại, Nghệ An đã hoàn thành 2.488 căn hộ nhà ở xã hội và nhà ở công nhân tại 3 dự án lớn. Riêng trong năm 2025, tỉnh phấn đấu hoàn thành thêm khoảng 2.548 căn. Điều đáng chú ý, dù Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu xây dựng 1.420 căn trong năm, Nghệ An đã hoàn thành tới 2.381 căn chỉ sau hơn nửa năm và dự kiến đạt 2.517 căn vào cuối năm, vượt xa kế hoạch ban đầu.

Song song với việc phát triển nhà ở xã hội, tỉnh cũng đẩy mạnh xây dựng khu lưu trú cho công nhân và chuyên gia. Trong vòng ba năm, nhiều khu lưu trú đã được triển khai, tạo chỗ ở ổn định cho hàng chục nghìn lao động. Ký túc xá Nhà máy Luxshare - ICT hiện có hơn 2.000 công nhân vào ở; khu lưu trú của Everwin Precision tiếp nhận khoảng 1.200 người. Tại Khu công nghiệp Hoàng Mai 1, dự án của Công ty JuTeng khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu lưu trú cho khoảng 20.000 lao động. Trong khi đó, dự án 525 căn hộ tại Khu công nghiệp Nam Cấm do Công ty Địa ốc Kim Thi đầu tư cũng đã chính thức mở bán.

Nghệ An một trong những địa phương đang dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội.

Để thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp, chính quyền địa phương đã chủ động áp dụng nhiều chính sách ưu đãi, đồng hành tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Các dự án được định hướng quy hoạch đồng bộ với hạ tầng xã hội như nhà trẻ, trường học, chợ, trung tâm thương mại, đảm bảo người dân được hưởng đầy đủ tiện ích...

Danh mục các dự án đề xuất vay vốn từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cũng đã được công khai, bao gồm nhiều dự án quy mô lớn như: Khu đô thị Bắc Vinh Hưng (566 căn), khu đô thị mới phường Thành Vinh của liên doanh Eurowindow – CPMU số 1 (1.332 căn), hay khu đô thị Nam sông Vinh do liên doanh Trí Dương – Ecopark Hải Dương đầu tư (406 căn). Ngoài ra, Công ty Hùng Hưng cũng đăng ký xây dựng thêm khu nhà ở xã hội tại phường Vinh Lộc.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, việc phát triển nhà ở xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Các sở, ngành và địa phương phải xem đây là trách nhiệm chung, từ việc rà soát quỹ đất, tiến độ thực hiện dự án đến hỗ trợ thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp. Địa phương cũng yêu cầu ưu tiên phát triển nhà ở xã hội có giá phù hợp, đảm bảo khả năng chi trả của công nhân và người thu nhập thấp đô thị. Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định rõ nhà ở xã hội không thể nằm ở những vị trí xa xôi, thiếu kết nối. Các khu nhà phải có đầy đủ tiện ích và hạ tầng đồng bộ để người dân thực sự muốn đến ở, làm việc và gắn bó lâu dài”.

Địa phương khuyến khích phát triển mô hình nhà ở xã hội thấp tầng tại khu vực ven đô nhằm giảm chi phí và rút ngắn thời gian thi công.

Trong thời gian tới, Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh ba nhóm giải pháp chính: rà soát, bổ sung quy hoạch sử dụng đất để đảm bảo tối thiểu 20% quỹ đất trong các dự án thương mại dành cho nhà ở xã hội; khuyến khích phát triển mô hình nhà ở xã hội thấp tầng tại khu vực ven đô nhằm giảm chi phí và rút ngắn thời gian thi công; đồng thời tăng cường giám sát quá trình triển khai, ngăn chặn tình trạng chậm tiến độ hoặc sử dụng đất không đúng mục đích.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng phối hợp với các NHTM, Ngân hàng Chính sách xã hội tích cực triển khai các gói tín dụng ưu đãi dành cho người mua, thuê mua nhà ở xã hội, qua đó giúp chính sách đi vào thực chất và đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Tác giả: Nghi Lộc

Nguồn tin: thoibaonganhang.vn