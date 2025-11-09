Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Có tình trạng xếp chỗ mua bán nhà ở xã hội, ăn chênh lệch 200-500 triệu

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh - Ảnh: VGP

Về phát triển nhà ở xã hội, theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, cơ sở pháp lý liên quan đến nhà ở xã hội đã đầy đủ, không còn vướng mắc, dự thảo nghị định về quỹ nhà ở quốc gia Bộ Xây dựng sẽ trình lên Chính phủ trong tháng 11.

Sẽ có nghị quyết về kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ thị từ Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển, quản lý thị trường bất động sản trong tình hình mới, bộ cũng đang xây dựng dự thảo và sẽ trình vào tuần tới.

Dự thảo nghị quyết của Chính phủ về một số biện pháp kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản đã được Bộ Xây dựng hoàn thành và đang xin ý kiến các bộ, ngành liên quan để trình lên cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt, đối với hiện tượng tiêu cực trong xét duyệt mua, bán, cho thuê nhà ở xã hội được dư luận, báo chí phản ánh, Bộ Xây dựng đã dự thảo xong và trình lên Chính phủ chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt mua, bán, cho thuê nhà ở xã hội.

"Bộ Xây dựng đã trực tiếp đi kiểm tra và ghi nhận có tình trạng xếp chỗ mua nhà ở xã hội rồi bán chỗ, chênh lệch từ 200 - 500 triệu đồng. Đề nghị các địa phương nắm bắt hiện tượng này để chấn chỉnh, minh bạch trong việc xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội", ông Minh nêu vấn đề.

Với mục tiêu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong cuối năm 2025, đầu năm 2026 cũng như việc hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng có thể thực hiện được bởi các địa phương đang rất nỗ lực và dành nhiều tâm huyết cho việc đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội.

Dẫn chứng, ông Minh cho biết UBND TP Hà Nội đã thông qua 30 dự án xây dựng nhà ở xã hội với số lượng bình quân 500 căn/dự án. Vì vậy, ông đề nghị các địa phương cũng phát huy tinh thần như Hà Nội để có thể hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội, tăng nguồn cung giúp hạ giá thành cho thị trường bất động sản.

Cùng đó, Bộ trưởng cam kết với Thủ tướng về việc Bộ Xây dựng đã cùng các địa phương hoàn thành thủ tục đảm bảo khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19-12 tới đây như chỉ đạo của Thủ tướng.

Để thực hiện hiệu quả, ông đề nghị 5 địa phương liên quan đến dự án này (Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương) khẩn trương hoàn thành các dự án tái định cư để người dân trong khu vực giải tỏa làm dự án sớm ổn định cuộc sống an cư lạc nghiệp.

Đàm phán mở thị trường xuất khẩu

Về thúc đẩy tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết: Hội chợ Mùa xuân dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 12-2025 và đề nghị các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục hưởng ứng và tham gia Hội chợ Mùa xuân.

Về xuất khẩu, Bộ Công Thương đang tiếp tục khơi thông cả thị trường xuất khẩu và nhập khẩu (nguyên liệu sản xuất) bằng việc tiếp tục đàm phán mở thêm các thị trường tiềm năng ở các khu vực Nam Á, Tây Á, khai thác tiếp các thị trường tại châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Bộ cũng hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại để khơi thông rào cản từ thị trường các nước.

