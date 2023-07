Nghệ An: Sẽ xây dựng đền thờ liệt sĩ tỉnh tại khu vực núi Dũng Quyết

Dự án trên đã được HĐND tỉnh khóa XVIII tại kỳ họp thứ 14 thông qua chủ trương đầu tư công, với quy mô đầu tư giai đoạn 1 là gồm các hạng mục: Đền thờ liệt sĩ; cổng; tắc môn; nhà tiếp đón; sân hành lễ; hồ bán nguyệt, hệ thống hạ tầng kỹ thuật…

Dự án được đầu tư xây dựng tại khu vực núi Dũng Quyết, phường Trung Đô, thành phố Vinh, với tổng mức đầu tư giai đoạn một là 88,323 tỷ đồng, từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh là 40 tỷ đồng, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu là 43,758 tỷ đồng, nguồn giải phóng mặt bằng là 4,565 tỷ đồng.





Phối cảnh công trình Đền thờ liệt sĩ tỉnh Nghệ An tại khu vực núi Dũng Quyết. Ảnh: Hoàng Thông

Hiện tại Nghệ An có trên 45.000 người con đã anh dũng hy sinh và được công nhận là liệt sĩ. Tuy nhiên, hiện chỉ có 18.433 mộ liệt sĩ người Nghệ An gồm: mộ liệt sĩ có thông tin được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 9.799 mộ, an táng tại các địa phương khác là 8.634 mộ.

Nhiều liệt sĩ không có thân nhân để thờ cúng, những thân nhân chủ yếu còn sống thì phần lớn đã già, yếu nên việc đi thăm, viếng, dâng hương liệt sĩ ở các nghĩa trang rất khó khăn.

Hiện nay, tỉnh Nghệ An chưa có công trình tưởng niệm liệt sĩ của tỉnh làm ngôi nhà chung để tưởng nhớ các liệt sĩ người Nghệ An và liệt sĩ các địa phương khác đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Việc xây dựng đền thờ liệt sĩ tỉnh Nghệ An thể hiện sự tri ân, đạo lý uống nước nhớ nguồn, là nơi để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia đình thân nhân liệt sĩ, đồng đội, các đoàn khách trong nước và quốc tế thăm viếng; địa chỉ giáo dục cho thế hệ hôm nay và mai sau ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả./.

Tác giả: Hoàng Thông - Thanh Huyền

Nguồn tin: thuonghieuvaphapluat.vn