Nghệ An: Rút kinh nghiệm thông tin vụ tài xế đâm 2 xe máy rơi xuống sông còn sống nhưng báo cáo 'đã chết'

Người dân theo dõi việc trục vớt ô tô rơi xuống sông sau vụ tai nạn ở xã Vạn An, tỉnh Nghệ An làm 3 người chết, 2 người bị thương chiều 13-7 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 17-7, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đặng Thanh Tùng - chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An - cho biết đã thu hồi công văn số 6885 ban hành ngày 14-7 do ông Hoàng Phú Hiền - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - ký về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Vạn An, huyện Nam Đàn (cũ).

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các đơn vị, cơ quan chức năng liên quan rút kinh nghiệm trong việc xử lý thông tin về vụ việc.

Trước đó, ngày 14-7 Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An có báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Vạn An có nêu thông tin tài xế lái ô tô là ông T.H.S. (35 tuổi, quê xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đã chết.

Cùng ngày, UBND tỉnh Nghệ An cũng có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan về việc khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông để xử lý nghiêm vụ tai nạn.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cũng có văn bản số 2419 gửi Cục C08 Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về việc cập nhật tình hình vụ tai nạn giao thông. Trong cả hai văn bản này cũng ghi rõ người điều khiển xe ô tô là ông S. đã chết.

Tuy nhiên, đến tối 15-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An công bố tài xế ô tô gây ra vụ tai nạn là Trần Hữu Ba (37 tuổi, ngụ tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) còn sống. Ông Ba là bạn của ông S. - người ngồi trong ô tô ông Ba thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Việc thông tin cùng một vụ tai nạn nhưng danh tính tài xế ô tô khác nhau khiến gia đình nạn nhân và dư luận xôn xao. Trên mạng xã hội cũng đề nghị cơ quan chức năng làm rõ chính xác danh tính tài xế ô tô, trước khi có thông tin rộng rãi tới dư luận.

Tài xế ô tô Trần Hữu Ba tại bệnh viện - Ảnh: Công an cung cấp

Tài khoản N.T.Nh. cho rằng việc xác định chính xác người cầm lái hết sức quan trọng vì liên quan tới việc điều tra, truy tố, xét xử. Trường hợp xác định người cầm lái đã chết thì vụ án xem như chấm hết, lúc đó thiệt thòi cho người bị hại. Trường hợp người cầm lái còn sống sau này ngoài bản án còn có phần đền bù thiệt hại. Do vậy, việc công bố tới báo chí, dư luận đòi hỏi phải chính xác.

Sáng 17-7, ông Phan Huy Chương - phó trưởng Ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An - xác nhận trong báo cáo ban đầu của ban gửi UBND tỉnh Nghệ An có ghi tài xế điều khiển xe ô tô là T.H.S. đã chết.

Theo ông Chương, đây chỉ là báo cáo sơ bộ, không phải báo cáo chính thức. Thông tin sơ bộ trong báo cáo được đơn vị ghi nhận từ chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát giao thông và người dân tại hiện trường vụ việc.

"Căn cứ báo cáo ban đầu, tỉnh chỉ đạo nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng, các cấp, các ngành liên quan như Ban An toàn giao thông tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Cơ quan công an thì tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Đây là báo cáo sơ bộ, không phải là báo cáo chính thức. Khi nào có kết quả điều tra mới có báo cáo chính thức", ông Chương giải thích.

Đến nay, nhà chức trách chưa công bố kết quả đo nồng độ cồn, ma túy với tài xế Ba.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, khoảng 16h46 chiều 13-7, tại km32+100 quốc lộ 46A, thuộc khối Ba Hà, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 3 người và 2 người bị thương. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự tài xế Ba để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ