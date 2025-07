Người đi cùng ô tô đâm hai xe máy rồi rơi sông: 'Tôi không nhớ ai cầm lái'

Anh Nguyễn Văn Trung - người ngồi hàng ghế sau trong chiếc ô tô vụ tai nạn đâm hai xe máy rồi rơi xuống sông - tỏ vẻ mệt mỏi sau vụ việc - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 15-7, phóng viên Tuổi Trẻ Online tới xóm Hồng Sơn, xã Thượng Tân Lộc (cũ), nay là xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, và gặp được anh Nguyễn Văn Trung (35 tuổi) - người đi cùng trong chiếc ô tô vụ tai nạn liên hoàn đâm hai xe máy rồi rơi xuống sông khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương.

Tai nạn sau khi rời quán karaoke

Anh Trung đã trở về nhà sau khi cơ quan công an hoàn tất việc lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Gần hai ngày kể từ khi xảy ra sự việc, anh vẫn chưa hết mệt mỏi và ám ảnh khi nhớ lại vụ tai nạn trong buổi chiều 13-7 khiến 5 người thương vong.

Theo lời kể của anh Trung, anh và anh Trần Hữu Ba (37 tuổi) là hàng xóm. Nhà anh Ba cách nhà anh Trung chừng 50m. Trưa 13-7, anh Ba gọi điện mời anh Trung dự bữa cơm trưa cùng một người bạn là anh T.H.S. (35 tuổi, quê xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Sau bữa cơm trưa, nhóm ba người anh Trung cùng lên chiếc ô tô màu trắng của anh Ba chạy từ thị trấn Nam Đàn (cũ) về xã Xuân Hòa (cũ) để hát karaoke.

"Trong bữa cơm trưa và ở quán hát, cả ba chúng tôi đều có uống rượu bia", lời anh Trung.

Kết thúc giờ hát karaoke, cả ba người lần lượt lên xe ô tô trở về nhà, trong đó anh Trung là người lên xe cuối cùng.

Lời kể này của anh Trung cũng trùng khớp với đoạn video lúc 16h44 chiều 13-7, ba người đàn ông lên xe ô tô rời quán karaoke - cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 1km chạy hướng xã Kim Liên - xã Vạn An.

Ai là người cầm lái ô tô khi rời quán karaoke? Anh Trung nói rằng lúc đó mình ngồi ở hàng ghế sau, mải xem điện thoại có công việc cá nhân nên không nhớ ai là tài xế.

Tuy nhiên, khi được phóng viên cho xem đoạn video trích xuất từ quán karaoke, anh Trung lại xác nhận anh Ba (người mặc áo xanh) là người lên cầm lái.

Camera từ quán karaoke cho thấy anh Ba là người lên ngồi ghế lái khi rời quán - Ảnh: Người dân cung cấp

Anh Ba được người dân hỗ trợ đưa lên bờ sau vụ tai nạn - Ảnh: Người dân cung cấp

Hai người thoát chết trong ô tô chìm dưới sông

Anh Trung cho biết chừng ít phút sau khi lên xe rời quán karaoke, anh thấy chiếc xe chao đảo không rõ nguyên nhân.

"Tôi bị hất văng nghiêng về một bên, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc định thần lại thì thấy xe ô tô đã ở dưới nước rồi. Tôi mở cửa sau thoát ra và kéo được anh Ba lên", anh Trung nhớ lại.

Được người dân hỗ trợ đưa lên bờ, hai người này hô hoán mọi người cứu người còn lại trên xe là anh S. - trong chiếc xe đang chìm rất nhanh dưới sông Đào.

Chứng kiến cảnh xe máy bị nghiền nát trên cầu và nghe người dân báo có nhiều người thương vong trong vụ tai nạn, anh Trung rất bàng hoàng.

"Tôi mới gặp anh S. lần đầu. Không nghĩ cuộc vui của anh em lại làm liên lụy nhiều người tới vậy. Trước khi ra về, chúng tôi đã định gọi lái xe hộ rồi", anh Trung nói.

Trước đó, theo báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn mà Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An gửi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và UBND tỉnh Nghệ An cho rằng người lái ô tô trong vụ tai nạn là anh T.H.S.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, chiều 13-7 trên quốc lộ 46A tại cầu Thiên Đường qua xã Vạn An, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô và hai xe máy, sau đó ô tô rơi xuống sông. Vụ tai nạn khiến 3 người chết, 2 người bị thương. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ