Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường 'vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp'

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”. Ảnh: NN

Sáng 6/6, tại quảng trường Bình Minh (Cửa Lò, Nghệ An), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, đồng thời phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, Ảnh: NN

Tham dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Hồ Quốc Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và đông đảo người dân. Sự kiện thu hút khoảng 2.000 người tham dự trực tiếp và được truyền hình, phát trực tuyến trên nhiều nền tảng.

Các đại biểu dự lễ phát động. Ảnh: NN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, bảo vệ môi trường không còn là trách nhiệm của riêng một tổ chức hay một ngành mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Khi mỗi người trở thành một “công dân xanh”, mỗi gia đình là một “không gian xanh” và mỗi khu dân cư là một “cộng đồng xanh”, mục tiêu xây dựng Việt Nam xanh - sạch - đẹp sẽ trở thành hiện thực, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi người dân tham gia bảo vệ môi trường từ những hành động thiết thực, giản dị.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị các cấp, ngành và địa phương tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: hoàn thiện thể chế, chính sách về bảo vệ môi trường; thúc đẩy chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ môi trường; huy động hiệu quả các nguồn lực cho tăng trưởng xanh; phát triển bền vững kinh tế biển gắn với quản trị biển hiện đại và hội nhập.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quan điểm của Đảng, Nhà nước: không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là phát triển nhanh nhưng phải bền vững, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; bảo vệ môi trường phải được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình hoạch định và thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu hưởng ứng chương trình, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đang chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu như nắng nóng kéo dài, bão lũ, xâm nhập mặn... Trước những thách thức đó, tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ rừng, giảm phát thải khí nhà kính và ứng dụng công nghệ trong quản lý tài nguyên, môi trường.

Dịp này, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 1000 lá cờ, 100 bồn chứa nước ngọt, 5 máy lọc nước và 500 đèn pin năng lượng chống bão để trao tặng bà con nông dân, ngư dân phường Cửa Lò. Bên cạnh đó, trao tặng 25 xe đạp tới học sinh là con em ngư dân có nhiều thành tích trong học tập. Sau lễ phát động, đại diện ngư dân ký cam kết bảo vệ môi trường. Các đại biểu và cộng đồng dân cư ra quân làm sạch bờ biển và trồng dừa tại công viên ven biển Cửa Lò.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn