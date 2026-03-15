Nghệ An: Nô nức ngày hội toàn dân

Hòa chung không khí cả nước, sáng nay (15/3), tất cả cử tri tỉnh Nghệ An đã nô nức đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại khắp các nẻo đường từ thành thị đến nông thôn, cờ hoa rực rỡ, toàn dân đều hân hoan chào đón ngày hội lớn non sông.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Văn Lang

Ngay từ sáng sớm, tại các khu vực bỏ phiếu, cử tri đã có mặt đông đủ, thực hiện nghiêm túc các quy trình bầu cử. Đặc biệt, sau thành công của 55 khu vực bỏ phiếu sớm tại vùng sâu vào ngày 13/3 vừa qua, khí thế trong ngày bầu cử chính thức hôm nay càng thêm phấn khởi và tin tưởng.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 130 xã, phường với 3.123 khu vực bỏ phiếu phục vụ cuộc bầu cử, với 3.123 Tổ bầu cử. Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực bỏ phiếu được đảm bảo tuyệt đối.

Cử tri Nghệ An đặt nhiều kỳ vọng, sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu về phẩm chất và năng lực ở nhiệm kỳ mới, với khát vọng vươn lên của người dân xứ Nghệ và của đất nước.

Tác giả: Văn Lang

Nguồn tin: vtv.vn