Nghệ An: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” và công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2025; Từ ngày 10/5 đến 20/5/2025, Đội QLTT số 6 đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra trên khâu lưu thông, các cơ sở kinh doanh cố định trên địa bàn kiểm tra các mặt hàng thực phẩm tươi sống, các mặt hàng thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương như: Bia, nước giải khát, dầu thực vật, các sản phẩm từ bột, sữa chế biến, bánh, mứt, kẹo....

Qua đó, đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 09 đối tượng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng, tiêu hủy thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ có giá trị 12,8 triệu đồng.

Một số hình ảnh kiểm tra và tiêu hủy hàng vi phạm:

Điển hình, ngày 19/5/2025, Đội QLTT số 6 phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 37K-131.22 do ông Trần Minh Ngọc có hộ khẩu tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An điều khiển. Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện trên xe vận chuyển 130 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ (gồm70 kg lòng lợn, 60 kg mỡ lợn). Đội QLTT số 6 đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng nêu trên với số tiền phạt 12 triệu đồng. Đồng thời, buộc đối tượng tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật vi phạm trị giá 12,8 triệu đồng.

Thời gian tới, Đội QLTT số 6 tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để trao đổi thông tin, tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe của nhân dân trên địa bàn.

Tác giả: Trần Quốc Thúc - Đội QLTT số 6

Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An

Nguồn tin: dms.gov.vn