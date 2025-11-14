Nghệ An quyết tâm giải quyết dứt điểm tồn đọng trong đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Kế hoạch đặt ra các mục tiêu cụ thể với thời hạn rõ ràng. Đó là hoàn thành việc rà soát, thống kê, phân loại các trường hợp đang sử dụng đất nhưng chưa đăng ký, chưa cấp GCN QSDĐ trên phạm vi toàn tỉnh trước ngày 30/6/2026. Hoàn thành đăng ký đất đai lần đầu, cấp GCN QSDĐ đối với các trường hợp tồn đọng đủ điều kiện cấp Giấy trước ngày 31/12/2026. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ.

Kế hoạch tập trung vào 04 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chính. Cụ thể, UBND cấp xã có trách nhiệm thống kê các hồ sơ cấp GCN QSDĐ tồn đọng chưa hoàn thành. Đặc biệt, cần phân loại hồ sơ theo 04 nhóm quy định tại các Điều 137, 138, 139, 140 Luật Đất đai 2024 và nhóm khác (nếu có). Sau đó, xác định rõ hồ sơ nào đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ.

UBND cấp xã có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân lập hồ sơ đăng ký. Sau đó, thẩm định, thực hiện đăng ký và cấp GCN QSDĐ theo quy định. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ cập nhật hồ sơ địa chính và dữ liệu đất đai sau khi cấp.

Đối với các trường hợp không đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ, UBND cấp xã phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do, đưa ra khỏi danh sách tồn đọng và công khai tại trụ sở UBND cấp xã.

Kế hoạch yêu cầu bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương để đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính phục vụ cấp GCN QSDĐ; đồng thời, thực hiện tích hợp, cập nhật thường xuyên vào cơ sở dữ liệu đất đai.

UBND tỉnh giao UBND cấp xã/phường: Xây dựng Kế hoạch triển khai, thành lập Ban Chỉ đạo/Tổ chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân kê khai. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, HĐND tỉnh về kết quả thực hiện. Ngoài ra, cần tăng cường cải cách hành chính và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cấp xã, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền; chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp cập nhật hồ sơ địa chính.

Thuế tỉnh Nghệ An tiếp nhận, xác định và ban hành Thông báo nghĩa vụ tài chính (thuế) của người sử dụng đất kịp thời để đẩy nhanh việc cấp GCN QSDĐ.

Sở Tài chính thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí cho công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính phục vụ cấp GCN QSDĐ.

Sở Tư pháp hướng dẫn việc áp dụng các văn bản để giải quyết thủ tục liên quan đến thừa kế, tặng cho, phân chia tài sản chung trong quá trình xét duyệt hồ sơ cấp GCN QSDĐ.

Sở Xây dựng hướng dẫn các thủ tục liên quan để người dân có cơ sở lập hồ sơ cấp GCN QSDĐ trong các dự án bất động sản; Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.

Báo và Đài phát thanh, truyền hình Nghệ An phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ trong việc đăng ký đất đai.

Người sử dụng đất phải chủ động lập hồ sơ kê khai, đăng ký đất đai, đề nghị cấp GCN QSDĐ đối với toàn bộ các thửa đất đang quản lý, sử dụng.

UBND cấp xã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường định kỳ hằng quý. Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh định kỳ 6 tháng và hằng năm. Tỉnh Nghệ An cũng cam kết xử lý nghiêm các đơn vị hoặc cá nhân để chậm tiến độ, gây phiền hà, tiêu cực trong quá trình thực hiện.

Việc ban hành và triển khai Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn đọng trong cấp GCN QSDĐ, góp phần hoàn thiện hồ sơ và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

