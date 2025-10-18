Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 (lần thứ 4)

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Dân tộc và Tôn giáo, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Kho bạc Nhà nước khu vực XI.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết: Giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm, đã chỉ đạo tổ chức nhiều hội nghị toàn quốc và ban hành hàng loạt công điện, chỉ thị để triển khai thực hiện. Theo đó, cả nước đã giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 16/10/2025 là 454.946,6 tỷ đồng, đạt 50,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (tăng 14.544,3 tỷ đồng so với số giải ngân tính đến thời điểm báo cáo Chính phủ ngày 30/9/2025).

Đến hết ngày 16/10/2025, có 09 Bộ, cơ quan Trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân chung cả nước, bao gồm: Ngân hàng Phát triển; Ngân hàng Chính sách xã hội; Văn phòng Trung ương Đảng; Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Bộ Quốc phòng; Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Nghệ An; Hà Tĩnh; Thanh Hóa; Ninh Bình; Lào Cai; Thái Nguyên; Phú Thọ; Bắc Ninh; Hải Phòng; Tây Ninh; Gia Lai; Đồng Tháp; Thành phố Huế; Thành phố Hồ Chí Minh; Lạng Sơn; Hưng Yên. Bên cạnh đó còn 29 Bộ, cơ quan Trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương đã báo cáo những kết quả đã đạt được, những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt mục tiêu 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu 8% năm 2025.

Tại Nghệ An, tỉnh đã phân bổ chi tiết 9.985 tỷ đồng, đạt 99,82% so với Kế hoạch giao đầu năm (10.003 tỷ đồng) và đạt 91,64% so với tổng Kế hoạch (10.897 tỷ đồng). Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn được giao (vừa qua tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban đầu tư công toàn tỉnh trực tuyến với 130 xã, phường để quán triệt nhiệm vụ giải ngân 100% vốn đầu tư công, nắm bắt tiến độ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị). Kết quả tính đến ngày 15/10, tỉnh đã giải ngân 4.710 tỷ đồng, đạt 51,95%/KH đã giao đầu năm. Trong đó, một số nguồn vốn giải ngân đạt khá như: Ngân sách địa phương (đạt 57,15%), Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (đạt 85,14%).

Các công trình dự án trọng điểm được triển khai quyết liệt. Đối với dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ, ngày 14/10, Hội đồng thẩm định nhà nước đã họp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư trong tháng 12/2025.

Tỉnh Nghệ An đã hoàn thành chuyển chủ đầu tư đối với các dự án của cấp huyện; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thực hiện bàn giao, tiếp nhận dự án và đang thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp huyện vào kế hoạch tỉnh hoặc xã để các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện và giải ngân.

Tuy nhiên, trong 2 tháng vừa qua, tỉnh Nghệ An liên tiếp chịu ảnh hưởng của 02 cơn bão lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công, chất lượng công trình và công tác vận chuyển vật liệu. Bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, một số cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã còn lúng túng trong việc tiếp nhận và xử lý khối lượng công việc rất lớn và mới, ảnh hưởng tới công tác quản lý dự án và giải ngân. Hiện tỉnh đã thành lập 04 Tổ công tác do 04 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng để trực tiếp làm việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cấp xã trong quá trình triển khai thực hiện.

Quán triệt giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2025, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều, dự kiến các tháng tới, tiến độ giải ngân của tỉnh sẽ được đẩy nhanh khi chính quyền địa phương 02 cấp đi vào hoạt động ổn định, tỉnh Nghệ An sẽ phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu giải ngân đề ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ Tài chính và các ý kiến phát biểu của các Bộ, ngành, địa phương tại hội nghị, cam kết giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% mục tiêu đề ra. Giao Văn phòng Chính phủ phối hợp hoàn thiện Thông báo kết luận hội nghị hôm nay.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; “chỉ bàn làm, không bàn lùi”; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức, cá nhân.

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả, đảm bảo đầu tư công đạt kế hoạch đề ra. Xác định vừa là chức trách nhiệm vụ thẩm quyền được giao, vừa là lương tâm đạo đức của người cán bộ, “mỗi ngôi nhà mọc lên, mỗi công trình, công việc được hoàn thành mang lại niềm vui, phấn khởi, hạnh phúc của nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước” - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 - quyết tâm phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện giải ngân đối với từng dự án; phân loại dự án theo mức độ giải ngân; từ đó có giải pháp cụ thể, phù hợp, thúc đẩy giải ngân đạt mục tiêu đề ra; rà soát, kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm, hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Tiếp tục quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND các tỉnh, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường bảo đảm nguồn cung cho các dự án, đặc biệt các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, dự án quan trọng Quốc gia. Phát huy vai trò của 08 Tổ công tác của Lãnh đạo Chính phủ về đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và các Tổ công tác về đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công tại các Bộ, ngành, địa phương…

