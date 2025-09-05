Nghệ An: Quốc lộ 7C bị sạt lở, tiềm ẩn mất an toàn giao thông

Dự án quốc lộ 7C kéo dài (giai đoạn 2) có tổng chiều dài hơn 21km (trong đó hơn 3 km trùng với Tỉnh lộ 538) chạy qua các xã Hòa Sơn, Thịnh Sơn, Bài Sơn, Giang Sơn Đông (Đô Lương cũ) dài hơn 10 km; Minh Thành, Thịnh Thành (Yên Thành cũ) gần 10 km; đoạn còn lại thuộc xã Kỳ Tân (Tân Kỳ cũ). Tuyến đường được thiết kế quy mô cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12 m, mặt đường 7 m, tổng mức đầu tư gần 740 tỷ đồng.
Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến quốc lộ có rất nhiều điểm sạt lở. Đất đá, cây cối từ trên đồi cao tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.
“Từ sau cơn bão số 5, mỗi lần đi qua tuyến này ai cũng có cảm giác rất sợ. Đất đá tràn xuống đường rất nguy hiểm, xe phải chạy chậm lại và chú ý quan sát hơn. Mặc dù nhiều ngày trôi qua nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý mà chỉ đặt biển cảnh báo", anh Nguyễn Văn Niệm, xã Tân Kỳ - người hay lưu thông tuyến quốc lộ này cho biết.
Đất đá tràn xuống lòng đường...
Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ Hoàng Đình Sơn cho biết, tuyến quốc lộ 7C chạy qua địa bàn xã dài khoảng 1,6 km, xuất hiện nhiều điểm sạt lở rất nguy hiểm. Tuyến đường chưa bàn giao về địa phương nên chính quyền mới cắm biển cảnh báo, chờ chủ đầu tư khắc phục.
Đất đá tràn xuống mặt đường làm tắc nghẽn giao thông...
Giám đốc Ban Quản lý Sự nghiệp, Sở Xây dựng Nghệ An Hoàng Quốc Trường thông tin: "Nguyên nhân chính là do mưa bão kéo dài nên đã xảy ra sự việc sạt lở. Chiều nay (5/9), Ban Quản lý dự án công trình giao thông đã trực tiếp xử lý, khắc phục, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khi tham gia giao thông".
Tuyến quốc lộ 7C kéo dài được kỳ vọng là trục kết nối các xã miền Tây Nghệ An với Khu kinh tế Đông Nam và cụm cảng quốc tế Cửa Lò, tạo động lực phát triển thương mại, thu hút đầu tư, góp phần nâng cao đời sống người dân miền Tây xứ Nghệ và được xem là tuyến đường huyết mạch của người dân nơi đây.
Tác giả: Nguyễn Tú - Xuân Sinh
Nguồn tin: daibieunhandan.vn