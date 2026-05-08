Nghệ An: Phụ nữ Mông ở biên giới biết đọc, biết viết sau 1 năm học xóa mù chữ

Chỉ huy Đồn Biên phòng Mỹ Lý và đại biểu trao giấy chứng nhận, tặng quà cho các học viên tại lễ tổng kết.

Tham gia lớp học xóa mù chữ lần này có 11 học viên là phụ nữ dân tộc Mông, ở bản Piêng Vai. Đây đều là những chị em trước đây chưa biết đọc, biết viết hoặc khả năng sử dụng tiếng phổ thông còn hạn chế.

Tiết mục văn nghệ tại lễ tổng kết.

Trong suốt một năm học, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý cùng các giáo viên của nhà trường đã trực tiếp đứng lớp, giảng dạy với tinh thần trách nhiệm và tận tâm.

Chương trình học gồm hai môn Toán và Tiếng Việt, tập trung vào các kỹ năng cơ bản như đọc, viết, tính toán và giao tiếp hằng ngày. Dù điều kiện học tập còn nhiều khó khăn, các học viên vẫn duy trì sĩ số, tích cực tham gia đầy đủ các buổi học. Nhiều chị em từ chỗ chưa biết chữ, nay đã có thể tự đọc thông tin, biết viết tên của mình, tính toán trong lao động và sinh hoạt.

Lớp xóa mù chữ không chỉ giúp nâng cao nhận thức, mở rộng hiểu biết cho phụ nữ dân tộc Mông mà còn góp phần giúp bà con tiếp cận tốt hơn với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nâng cao ý thức chăm lo phát triển kinh tế gia đình, chăm sóc sức khỏe và nuôi dạy con cái.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Mỹ Lý trao giấy chứng nhận cho các học viên tại lễ tổng kết.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, cán bộ, chiến sĩ biên phòng tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng nhân dân khu vực biên giới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tác giả: Lê Thạch

Nguồn tin: phunuvietnam.vn