Đồng bộ trách nhiệm, nâng hiệu quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Thầy trò Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Nậm Cắn (Nghệ An).

Làm rõ quy định giáo dục bắt buộc 9 năm

Nghiên cứu dự thảo, ông Đinh Tiến Hoàng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Cắn (xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An), nhận định văn bản có nhiều điểm mới đáng chú ý.

Trong đó, nổi bật là việc làm rõ quy định giáo dục bắt buộc 9 năm, từ tiểu học đến hết trung học cơ sở; đồng thời xác định cụ thể trách nhiệm của gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương trong việc bảo đảm trẻ em trong độ tuổi được đến trường và hoàn thành chương trình học.

Bên cạnh đó, một điểm tiến bộ của dự thảo lần này là không chỉ dừng lại ở việc công nhận kết quả hoàn thành chương trình, mà còn chú trọng theo dõi, quản lý quá trình học tập của học sinh. Cách tiếp cận này rất phù hợp với thực tiễn giáo dục, đặc biệt là ở các địa bàn khó khăn.

“Trong quá trình quản lý tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Nậm Cắn, tôi nhận thấy nếu chỉ phát hiện khi học sinh đã bỏ học thì việc vận động quay trở lại trường sẽ rất khó. Tuy nhiên, khi có cơ chế theo dõi thường xuyên và cảnh báo sớm, nhà trường và địa phương có thể kịp thời hỗ trợ các em trước khi xảy ra tình trạng bỏ học”, ông Đinh Tiến Hoàng cho hay.

Thực tế ở các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như địa bàn xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An, ông Đinh Tiến Hoàng cho biết, nhiều phụ huynh còn bận mưu sinh, điều kiện kinh tế khó khăn nên mức độ quan tâm đến việc học của con em đôi khi chưa đầy đủ. Một số học sinh cũng chưa có ý thức học tập thật sự bền vững.

Vì vậy, khi trách nhiệm của gia đình, nhà trường và chính quyền được quy định rõ ràng hơn trong văn bản pháp luật thì công tác huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số và bảo đảm hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc sẽ được thực hiện chặt chẽ và thực chất hơn.

Triển khai đồng bộ, thống nhất với kế hoạch giáo dục của nhà trường

Góp ý dự thảo Nghị định, ông Lê Văn Hòa - Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Quảng Trị cho biết: Với nội dung về người tham gia dạy học, theo dõi phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ (Điều 26- Chương V), dự thảo quy định còn chung chung chưa phân định rõ trách nhiệm cụ thể.

Thực tế, trong thời gian qua, vì giao không rõ việc nên về lĩnh vực điều tra phổ cập, dạy xóa mù chữ ở các địa phương triển khai thực hiện không thống nhất, dẫn đến số liệu phổ cập không chính xác hoặc có nơi không thực hiện dạy xóa mù chữ,…

Để khắc phục tình trạng trên, ông Lê Văn Hòa cho rằng, Nghị định cần quy định rõ: Điều tra phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 đến 6 tuổi là trách nhiệm của UBND xã, phường và các trường mầm non công lập đóng trên địa bàn được UBND xã, phường phân công thực hiện theo năm học.

Theo dõi, điều tra giáo dục bắt buộc cấp tiểu học, THCS là trách nhiệm của UBND xã, phường và các trường tiểu học, THCS công lập đóng trên địa bàn được UBND xã, phường phân công thực hiện theo năm học.

Theo dõi, điều tra giáo dục xóa mù chữ là trách nhiệm của Sở GD&ĐT và các trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm GDTX, trường trung học nghề công lập đóng trên địa bàn được Sở GD&ĐT phân công thực hiện theo năm học.

Về “thời gian kiểm tra, công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ”, ông Lê Văn Hòa kiến nghị phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ sở giáo dục. Cần đưa các nhiệm vụ trên vào nhiệm vụ năm học của từng đơn vị trường học để đảm bảo thống nhất với kế hoạch giáo dục của nhà trường và triển khai đồng bộ, đánh giá đúng kết quả gắn với công tác thi đua, khen thưởng hằng năm.

“Ngoài ra, nên có quy định mang tính kế thừa, các đơn vị đã đạt chuẩn theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP sẽ được bảo lưu và tương đương hóa sang chuẩn mới, giúp giảm bớt thủ tục hành chính không cần thiết”, ông Lê Văn Hòa đề xuất thêm.

Tác giả: Hải Bình

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn