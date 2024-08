Nghệ An: Phiên đấu giá đất đạt hơn 100 tỷ đồng tại huyện Đô Lương

Theo thông tin từ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An, trong phiên đấu giá lần này, 30 lô đất với tổng diện tích 5.372 m2 được đưa ra đấu giá. Lô đất có diện tích lớn nhất (277 m2) với mã K-01 đã được một người dân đấu giá thành công với giá 5,969 tỷ đồng, chênh lệch gần 1,8 tỷ đồng so với giá khởi điểm 4,161 tỷ đồng.

Lô đất có giá cao thứ hai là L-01 với giá khởi điểm 3,39 tỷ đồng được khách hàng đấu thành công với số tiền 4,985 tỷ đồng, chênh lệch gần 1,59 tỷ đồng. Các lô đất còn lại cũng có mức giá trúng đấu khá cao, dao động từ 2 tỷ đến hơn 4 tỷ đồng. Những con số trên đã cho thấy sức nóng và tiềm năng của khu quy hoạch Đồng Màu thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Tổng số tiền trúng đấu giá cho 30 lô đất ở đợt này đạt 107 tỷ đồng.

Bình luận về sự việc này, ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An cho rằng, yếu tố quy hoạch hạ tầng giao thông của khu vực và luật bất động mới ban hành đã tạo sức hút lớn, làm tăng giá trị các lô đất tại đây tăng cao so với khởi điểm.

Khu quy hoạch Đồng Màu nằm ngay cạnh khu hành chính mới của huyện Đô Lương

"Đấu giá quyền sử dụng đất khác với khi chúng ta buôn bán các mặt hàng, tất cả phải có quy trình từ định giá, xây dựng hạ tầng và phải trải qua một khoảng thời gian khá dài mới có thể tổ chức đấu giá. Chính vì thế mà giá khi định giá sẽ thấp hơn so giá của thị trường hiện tại. Nhưng nguyên nhân chính rất có thể là do người dân nắm bắt được những thay đổi lớn do luật bất động sản mới được đưa vào áp dụng từ ngày 1/8”, ông Khánh phân tích.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Nghệ An cũng cho rằng, khu Đồng Màu nằm ở trung tâm vùng quy hoạch mới của huyện Đô Lương, thuận lợi về giao thông, rất gần với khu hành chính, trường học, bệnh viện nên người dân có tâm lý mong muốn sở hữu, hoặc đầu tư.

Cũng theo ông Khánh, với những thay đổi tích cực của luật bất động sản mới từ 1/8 sẽ tạo ra những thay đổi tích cực cho thị trường. Luật mới xóa bỏ việc khung giá đất, chuyển sang định giá đất theo giá thị trường, cùng kỳ vọng phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn sau đại dịch đã làm tăng niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường.

“Từ giờ đến cuối năm, thị trường bất động sản Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung sẽ biến động theo hướng tích cực hơn nhờ luật bất động sản mới sẽ áp dụng việc bỏ khung giá đất, đền bù theo giá thị trường, đánh thuế theo giá thị trường cũng như siết chặt việc phân lô bán nền. Bên cạnh đó, khi nền kinh tế ổn định trở lại thì nhu cầu sở hữu đất của người dân cũng vì thế mà cao hơn sẽ làm cho giá đất tăng lên”, ông Khánh nói thêm.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn