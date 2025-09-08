Nghệ An xem xét, sửa đổi nâng mức hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại hàng trăm sản phẩm OCOP

Theo bản dự thảo sửa đổi lần thứ nhất ban hành kèm Nghị quyết để lấy ý kiến nhân dân, chính sách mới sẽ đề xuất giữ nguyên nội dung và mức hỗ trợ tối đa không quá 10 triệu đồng/đơn vị khi tham gia hội chợ, triển lãm, hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong tỉnh; đồng thời, chỉ cần tối thiểu có 10 gian hàng, thời gian tổ chức từ 3 ngày trở lên là được hỗ trợ.

Với hoạt động bán hàng Việt, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, các khu đô thị, các KCN, khu du lịch mức hỗ trợ là 100% chi phí nhưng không quá 200 triệu đồng/chương trình, tăng so với mức hỗ trợ theo Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND (chỉ hỗ trợ 70% nhưng không quá 105 triệu đồng/đợt).

Hoạt động xúc tiến thương mại là cầu nối để mang các sản phẩm nông nghiệp ở các vùng miền tiếp cận nhiều khách hàng

Theo dự thảo quy định mới, nếu tổ chức phiên chợ hàng Việt ở miền núi, biên giới sẽ nâng từ 150 triệu đồng/phiên lên 200 triệu đồng/phiên. Yêu cầu phiên chợ quy mô tối thiểu phải có 10 gian hàng, giảm so với quy định cũ yêu cầu tối thiểu 12 gian hàng.

Dự thảo đang trong quá trình lấy ý kiến và dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm để áp dụng từ năm 2026-2030.

Hiện tại, Nghệ An có 850 sản phẩm của 280 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vào các hệ thống siêu thị như Winmart +, Siêu thị BigC; MM Mega Market, Lotte, hệ thống phân phối, bán lẻ rộng khắp cả nước. Nghệ An cũng có 737 sản phẩm được xếp hạng OCOP từ 3 sao trở lên. Ngoài ra, còn có 144 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và 350 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện. Những năm gần đây, tỉnh đã hỗ trợ cung cấp thông tin và đưa các sản phẩm của trên 470 doanh nghiệp và thương nhân đăng ký thành viên tham gia và thiết lập gian hàng lên các sàn giao dịch thương mại điện tử Nghệ An là 37nghean.com, Voso (Viettel), sàn postmart.vn (VNPT)...

Tác giả: An Phạm (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn