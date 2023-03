Nghệ An: Phê duyệt Chủ trương Đầu tư dự án Kênh thoát nước quanh KCN WHA-2 hơn 100 tỉ đồng

PCT UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An vừa có Quyết định số 624/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương Đầu tư dự án Kênh thoát nước quanh KCN WHA-2 do Ban Quản lý KKT Đông Nam quản lý.

Mục tiêu đầu tư nhằm đảm bảo hệ thống kết cấu hạ tầng trong KKT đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp của tỉnh; giải quyết các vấn đề tiêu thoát nước cho dân cư trong khu vực và cho các nhà đầu tư, các dự án khác sau khi đầu tư xây dựng hoàn thành KCN WHA (giai đoạn 2).

Khu công nghiệp WHA IZ 1 – Nghệ An giai đoạn 1, diện tích 498 héc ta với hệ thống cơ sở hạ tầng đạt chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư công nghiệp cùng với các dự án khu dân cư và thương mại.

Đầu tư xây dựng mới 02 tuyến kênh đất: Bao gồm kênh thoát nước phía Tây Bắc và kênh thoát nước đoạn dọc đường N5, tổng chiều dài 5,5km và các công trình thoát nước trên tuyến. Tổng diện tích khoảng 19,52 ha với quy mô và phân kỳ đầu tư như sau:

- Giai đoạn 1: Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng mới 02 tuyến kênh đất để đảm bảo tiêu thoát nước (trước mùa mưa 2023), gồm:

+ Kênh thoát nước phía Tây Bắc: Chiều dài khoảng 3,3km, chiều rộng mặt cắt ngang kênh (bao gồm bờ kênh 2 bên) ≤ 46,6m, diện tích quy hoạch kênh thoát nước phía Tây Bắc khoảng 13,20 ha.

Dự án Kênh thoát nước quanh KCN WHA-2 hết sức cần thiết trong việc bảo đảm hệ thống kết cấu hạ tầng trong KKT đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, giải quyết nhu cầu tiêu thoát nước cho khu dân cư và các dự án.



+ Kênh thoát nước đoạn dọc đường N5: Chiều dài khoảng 2,2km, chiều rộng mặt cắt ngang kênh (bao gồm bờ kênh 2 bên) ≤ 30m, diện tích quy hoạch kênh thoát nước dọc đường N5 khoảng 6,32 ha.

- Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ trên tuyến: Công trình thoát nước qua đường dân sinh đi UBND xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc; công trình thoát nước nối đường chính của giai đoạn 2 KCN WHA (giai đoạn 2) đi qua kênh phía Bắc và các công trình khác.

Dự án Kênh thoát nước quanh KCN WHA-2 thuộc dự án nhóm B với tổng mức đầu tư 109 tỷ đồng. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh từ nguồn chi đền bù giải phóng mặt bằng 51 tỷ đồng; nguồn tăng thu ngân sách hàng năm 8 tỷ đồng; Nguồn kinh phí tài trợ cho hạng mục xây lắp của Cty CP WHA Industrial Zone Nghệ An 50 tỷ đồng.

Khu công nghiệp WHA -2 với quy mô 354,5 ha đang được thi công gấp rút để đảm bảo tiến độ.



Tiến độ thực hiện dự án: Không quá 3 năm kể từ ngày khởi công. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Nghi Hưng và xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc.

UBND tỉnh Nghệ An giao Ban quản lý KKT Đông Nam chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư theo đúng quy định; đảm bảo mục tiêu đầu tư, chất lượng, tiến độ thực hiện, tiết kiệm chi phí và đạt được hiệu quả dự án và không ảnh hưởng tới giao thông đi lại của người dân.

Tác giả: Thục Anh - Nguyên Khang

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn