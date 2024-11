Nghệ An: Xử phạt chủ cơ sở kinh doanh 400kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ngày 5/11, theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường Nghệ An, Đội Quản lý thị trường số 3 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng vi phạm là 400 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc nói trên với tổng thu phạt gần 20 triệu đồng.

Lực lượng chức năng buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm. Ảnh: Cục QLTT Nghệ An

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An về đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt trong cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; ngày 2/11, Đội Quản lý thị trường số 3 tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh do ông Nguyễn Văn Đoàn làm chủ tại địa chỉ xóm 5, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh 400 kg sản phẩm động vật (chân giò đông lạnh) không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hợp pháp toàn bộ số hàng trên. Đội Quản lý thị trường số 3 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng vi phạm là 400 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc nói trên với tổng thu phạt gần 20 triệu đồng.

Thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 3 sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý vi phạm theo Kế hoạch cao điểm trước trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 nhằm góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng kinh doanh các loại hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng; ổn định tình hình thị trường địa phương.

Tác giả: Vân An

Nguồn tin: congthuong.vn