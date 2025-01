Ngăn chặn gần 3,3 tấn thực phẩm không đảm bảo chất lượng tuồn ra thị trường

Ngày 9/1, Công an TP.Hà Nội thông tin, thời gian qua, Công an Thành phố đã tăng cường công tác phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, góp phần đảm bảo an toàn, sức khoẻ cho người dân trên địa bàn thành phố, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến gần.

Theo đó, ngày 7/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố phối hợp Thanh tra Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sơ chế, kinh doanh thực phẩm đông lạnh Minh Quý, địa chỉ thôn Làng Kim 1, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội.

Số hàng hoá không đảm bảo chất lượng bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Qua kiểm tra phát hiện cơ sở bảo quản kinh doanh hàng hoá hết hạn sử dụng; sơ chế, kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với hoạt động sơ chế đóng gói thực phẩm; khu vực sản xuất có động vật côn trùng gây hại... ; thu giữ 3,27 tấn hàng hoá (bao gồm nầm, tràng, chân gà, thịt, đuôi trâu bò các loại…).

Chủ cơ sở khai nhận thu mua số hàng này trôi nổi trên thị trường về bán lại cho các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn lân cận. Điều đáng nói nhiều trong số hàng hoá nêu trên đã biến đổi màu và bốc mùi khó chịu; tiểm ẩn ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng nếu được đưa ra thị trường tiêu thụ.

