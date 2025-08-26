Nghệ An phấn đấu cấp điện trở lại trong ngày 26/8

Cột điện bị đổ gãy do bão số 5.

Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất gồm địa bàn thành phố Vinh, Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, thị xã Hoàng Mai (cũ). Riêng khu vực thành phố Vinh (cũ), tình trạng mất điện diện rộng chủ yếu do cây cối ngã đổ vào đường dây, làm đứt dây dẫn và gãy cột điện.

Ngay sau khi bão đi qua, Công ty Điện lực Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai khẩn trương công tác kiểm tra, khoanh vùng sự cố và tổ chức lực lượng để khắc phục. Công ty đã huy động toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong đơn vị. Đồng thời, Tổng công ty cũng cử 3 Phó Tổng Giám đốc trực tiếp vào Nghệ An để chỉ đạo công tác khắc phục. Song song với đó, các đội xung kích từ những công ty điện lực khác cũng đã được điều động hỗ trợ để sớm cấp điện trở.

Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, công ty đặt mục tiêu khôi phục toàn bộ lưới điện trung thế, trạm biến áp tại khu vực thành phố Vinh cũ và một số khu vực trọng điểm ngay trong ngày hôm nay (26/8). Sau đó, sẽ tiếp tục xử lý các tuyến hạ thế, từng bước cấp điện trở lại cho các hộ dân theo phương châm “xử lý đến đâu, cấp điện đến đó”.

Được biết, do ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn bão số 5 đã khiến 148/178 đường dây bị mất điện; Số trạm biến áp bị mất điện toàn công ty là: 6.169/7.963 trạm; Số khách hàng bị mất điện toàn công ty là: 868.313/1.095.811 khách hàng.

Đối với các đường dây trung áp có 43 cột điện bị gãy, đổ, trôi: nghiêng, sạt lở, rạn nứt. Đối với đường dây Hạ áp có 424 cột điện bị gãy đổ, 68 cột bị nghiêng, rạn nứt.

Để hỗ trợ công tác tiêu úng khẩn cấp tại khu vực thành phố Vinh (cũ) – nơi đang đối mặt với nguy cơ ngập úng cục bộ do lượng mưa lớn, Công ty Điện lực Nghệ An đã điều khẩn cấp một máy phát điện công suất 1.000kVA để cấp điện cho trạm bơm chống úng.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: baotintuc.vn