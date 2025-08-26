Phố biển Nghệ An ngổn ngang sau bão số 5

Sáng 26/8, sau một đêm quần thảo, bão số 5 đã để lại hiện trường ngổn ngang đổ nát với những thiệt hại đáng kể tại nhiều khu vực tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Thanh.
Tại khu du lịch biển Cửa Lò, ngổn ngang cây cối, cột đèn đổ, mái tôn sập, biển quảng cáo bay tứ tung. Ảnh: Quốc Thanh.
Đường Bình Minh - trục đường chính ven biển của khu du lịch biển Cửa Lò ngổn ngang sau bão số 5. Ảnh: Quốc Thanh
Khu vực quảng trường Bình Minh (Cửa Lò), nhiều cột đèn đường gãy đổ. Ảnh: Quốc Thanh
Một nhà hàng kinh doanh dựng bằng tôn thép nằm mặt đường Bình Minh bị gió cuốn, sụp đổ hoàn toàn. Ảnh: Quốc Thanh.
"Tôi chưa từng thấy cơn bão nào to như vậy. Gió mạnh lại quần nhiều giờ, đêm qua cả nhà tôi vô cùng lo lắng", anh Hiếu, 36 tuổi phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An chia sẻ. Ảnh: Quốc Thanh.
Nhiều hộ tại khu du lịch biển Cửa Lò bị thiệt hại đáng kể do bão số 5 gây ra. Ảnh: Quốc Thanh.
Cây cối nghiêng ngả xuống lòng đường ven biển Cửa Lò. Ảnh: Quốc Thanh.
Gió bão xô đổ hàng rào tôn của một dự án tại khu du lịch biển Cửa Lò. Ảnh: Quốc Thanh.
Đường Bình Minh (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) ngổn ngang sau bão số 5. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm 26/8, bão số 5 di chuyển sang Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Quốc Thanh.
Tác giả: Quốc Thanh
Nguồn tin: daidoanket.vn