Sức tàn phá khủng khiếp của bão số 5 đổ bộ vào Nghệ An

Sáng 26/8, ghi nh ận ph óng viên Công dân và Khuy ến học, tr ên đ ịa b àn các ph ư ờng, x ã thành ph ố Vinh c ũ, h àng ngàn cây xanh b ị quật ng ã xu ống đư ờng, h àng ngàn bi ển quảng c áo b ị đ ánh b ật, nhiều m ái nhà tôn, l ợp pờ r ô xi m ăng b ị lật tung v ương v ãi kh ắp n ơi.

Nghệ An: Xót xa cây xanh đổ ngổn ngang do bão số 5 đè vào nhà dân và tài sản

Dàn tôn bay đập méo ô tô và bể kính ở chung cư Golden City 6A. Ảnh: Quốc Huy

Nhiều phương tiện ô tô bị mái tôn bay trong lúc bão gầm thét đã làm hư hại, bong tróc và ảnh hưởng nghiêm trọng về tài sản của người dân. Bên cạnh đó, cây xanh gãy đổ, bật gốc đã khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng do cây xanh đè lên.

Người dân thành phố Vinh cũ bàng hoàng, không dám tin vào cảnh tượng cây xanh đổ nhiều, tài sản bị hư hỏng, giao thông đi lại bị ách tắc cục bộ các đoạn đường khác nhau.

Một lãnh đạo phường Vinh Phú đang chỉ đạo dọn dẹp, cắt cây xanh bị đổ ngã giữa đường cho biết: "Sau cơn bão số 5 nhiều cây xanh trên các trục đường bị đổ ngã, nhà dân bị tốc mái. Chúng tôi đang huy động tất cả các lực lượng cùng ra quân hỗ trợ, khắc phục sau cơn bão gây ra để người dân thuận lợi đi lại. Trên địa bàn đã chủ động phòng chống bão nên đảm bảo an toàn về tính mạng con người".

Ô tô bị cây đè trên đường Lý Tự Trọng, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Ghi nhận tại xã Kim Liên (Nghệ An) sau khi sáp nhập chính quyền 5 xã, bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề, phá hỏng nhiều nhà dân, công sở và trường học trên địa bàn. Đặc biệt, rất nhiều cây xanh cổ thụ hàng trăm năm tuổi bị bão quật ngã, gây ách tắc giao thông và chưa thể khắc phục.

Rất nhiều cây xà cừ cổ thụ dọc tuyến đường đi vào Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên bị ngã đổ xuống đường, đổ vào nhà dân, và nghĩa trang thờ các anh hùng liệt sỹ. Những cây cổ thụ này lên đến hàng trăm năm tuổi.

Cây xà cừ cổ thụ bị quật ngã gần trụ sở Ủy ban nhân dân xã Kim Liên khiến các phương tiện giao thông không thể qua lại. Ảnh: Quốc Huy

Ông Vương Thúc Kháng (76 tuổi), trú tại xã Kim Liên chứng kiến cảnh cây đổ ngổn ngang chia sẻ, đây là cơn bão kinh hoàng trong mấy chục năm qua. Tuy nhiên, sức tàn phá khủng khiếp chỉ đứng sau cơn bão số 7 năm 1982 cũng có rất nhiều cây xanh bị đốn ngã.

"Bão vào ban đêm lần này kéo dài thời gian quần thảo, cảm giác rất ghê sợ với thời gian gần 5 giờ đồng hồ hoành hành. Không ai dám ra ngoài chỉ ngồi trong nhà cố thủ" - ông Kháng kể lại.

Thân cây xà cừ cổ thụ ngã xuống khiến nhiều người tiếc nuối ở xã Kim Liên. Ảnh: Quốc Huy

Ông Vương Thúc Kháng (ngoài cùng bên trái) không dám tin vào sức tàn phá của cơn bão số 5 gây ra. Ảnh: Quốc Huy

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Trung Hoà - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Liên cho biết, bão số 5 đã làm cho một nhà dân bị đổ sập, hư hỏng, 677 nhà bị tốc mái, 3.500m bờ rào bị đổ sập, 70 cột điện bị đổ, gãy; 12 trên 19 nhà trường bị tốc mái; 8 nhà văn hóa các xóm bị tốc mái và cơ sở vật chất bị hư hỏng.

Đáng chú ý, 4 trụ sở ủy ban nhân dân các xã cũ như Nam Cát; Công an xã; Kim Liên và Xuân Hồng bị tốc mái; khoảng 2.000ha lúa bị đốn ngã và ngập úng.

"Bão vào chập tối, sức tàn phá rất mạnh đã gây thiệt hại lớn cho về tài sản, cây cối nhà dân và nơi công cộng. Đặc biệt trong Khu di tích Kim Liên cũng bị thiệt hại lớn, trong đó có 2 cây đa cổ thụ bị ngã đổ tại làng Sen" - ông Hoà thông tin.

Ngoài ra, cây cối bị đổ, gãy dọc trên các tuyến đường và các trụ sở cơ quan rất nhiều nhưng chưa thể thống kê.

Một số hình ảnh sức tàn phá khủng khiếp của bão số 5 Kajiki gây ra trên địa bàn Nghệ An:

Cây lớn chắn ngang đường chưa thể giải phóng. Ảnh: Quốc Huy

Cây cổ thụ bị quật ngã giữa đường cạnh trụ sở Ủy ban nhân dân xã Kim Liên. Ảnh: Quốc Huy

Nhà dân bị tốc mái ngói ở xã Nam Giang cũ. Ảnh: Quốc Huy

Dàn mái tôn bị đánh bật xuống nền đất.

Cây cổ thụ trong trụ sở Ủy ban nhân dân xã Kim Liên bị đánh bật gốc. Ảnh: Quốc Huy

Hàng loạt cây xanh bị quật ngã 2 bên đường tại xã Nam Giang cũ. Ảnh: Quốc Huy

Cây ngã đổ ở đường Trương Văn Lĩnh, phường Vinh Phú. Ảnh: Quốc Huy

Thân cây xà cừ gãy làm đôi khiến nhiều người tiếc nuối. Ảnh: Quốc Huy

Cây xà cừ hàng trăm năm tuổi bật gốc. Ảnh: Quốc Huy

Lực lượng tại chỗ tại phường Vinh Phú nỗ lực cắt cây đổ ngã ở đại lộ Lê - nin. Ảnh: Quốc Huy

Cây xà cừ cổ thụ chắn ngang cổng vào Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Quốc Huy

Một chiếc ô tô bị dàn tôn đè lên chưa thể giải cứu trong trụ sở Ủy ban nhân dân xã Kim Liên. Ảnh: Quốc Huy

Mái tôn bên trong trụ sở Ủy ban nhân dân xã Kim Liên bị đánh sập. Ảnh: Quốc Huy

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn