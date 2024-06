Nghệ An phá đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh, thu số lượng lớn heroin

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Thái Hoà phát hiện một người đàn ông có nhiều biểu hiện nghi vấn, hành tung bí hiểm, liên quan đến ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác minh đối tượng là Lương Đức Nguyên (sinh năm 1972), trú tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, làm nghề đào đãi vàng tại huyện Quế Phong.

Là đối tượng nghiện, đã có 02 tiền án với các tội danh liên quan đến ma túy, những tưởng sau tất cả Nguyên sẽ tu chí làm ăn, thế nhưng, đối tượng vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Đối tượng Lương Đức Nguyên

Theo đó, Lương Đức Nguyên mua ma túy với số lượng lớn từ khu vực biên giới huyện Quế Phong ra các tỉnh, thành phố phía Bắc tiêu thụ. Trong quá trình vận chuyển ma túy, đối tượng tìm thuê khách sạn hoặc nhà nghỉ để làm nơi trú ẩn; trong người luôn mang theo hung khí nhằm đối phó với lực lượng Công an.

Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an thị xã Thái Hòa đã tiến hành củng cố thêm các chứng cứ, tài liệu liên quan rồi báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Được sự đồng ý, chỉ đạo trực tiếp từ Lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị đã nhanh chóng tổ chức xác lập chuyên án, huy động tối đa lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh trên.

Kiên trì bám di biến động của đối tượng, ngày 30/5/2024, Ban chuyên án nhận được nguồn tin quan trọng là trong ngày 1/6, Lương Đức Nguyên từ tỉnh Thái Nguyên vào thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An), sau đó sẽ thuê xe lên khu vực biên giới huyện Quế Phong để lấy “hàng”.

Nhận thấy thời cơ phá án đã đến, các phương án, kế hoạch vây bắt được Ban chuyên án tiến hành hội ý một cách khẩn trương, kỹ lưỡng; phân công cụ thể công việc, giao nhiệm vụ cho từng thành viên, tổ công tác. Trong đó, yêu cầu quan trọng nhất được đặt ra là bắt giữ thành công đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân và lực lượng tham gia phá án.

Đến khoảng 7h ngày 1/6, sau khi từ huyện Quế Phong về thị xã Thái Hòa thuê nhà nghỉ ẩn trú, khi vừa đặt chân rời khỏi nhà nghỉ để chuẩn bị bắt xe khách đi ra các tỉnh phía Bắc, Lương Đức Nguyên bị Công an thị xã Thái Hoà khống chế, bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 06 bánh heroin (trọng lượng hơn 2kg), 6.000 viên ma túy tổng hợp và 1 con dao nhọn.

Tại cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa, bước đầu Lương Đức Nguyên thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Kết quả nổi bật trong ngày đầu ra quân thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh về tháng hành động phòng, chống ma túy của Công an thị xã Thái Hòa cho thấy tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, không quản ngại khó khăn, gian khổ bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Tác giả: Sỹ Đức-CTV Tuyết Hậu

Nguồn tin: Báo VOV